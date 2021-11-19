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AK Partili başkandan tepki çeken HDP adımı

AK Partili başkandan tepki çeken HDP adımı

AK Parti Bismil İlçe Başkanı Veysel Yağmur, 800 günden fazla evlat nöbeti tutan Diyarbakır Anneleri'ne metrelerce uzakta HDP ilçe binasının açılış törenine katıldı. Yağmur'un HDP'lilerle kol kola çekilmiş fotoğrafları tepki çekti.

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Bismil Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Ramazan Yıldız'a küfür ettiği gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunulan AK Parti Bismil İlçe Başkanı Veysel Yağmur, bu kez de HDP'nin açılışına katıldı. Yağmur'un açılışa katılmasına Diyarbakır Anneleri tepki gösterdi

AK Parti Bismil İlçe Başkanı Veysel Yağmur, HDP'nin ilçe binasının açılışına katıldı. Yağmur, HDP'li Bismil Belediye Eşbaşkanı Orhan Ayaz ve Bismil HDP ilçe yönetim kurulu üyeleriyle birlikte HDP ilçe binasının kurdelasını birlikte kesti.

Hakkında rüşvet iddiaları gündeme gelen AK Parti İlçe Başkanı Veysel Yağmur'un HDP’lilerle kol kola çekilmiş fotoğrafı tepkilere neden olurken bu görüntüler HDP İl Binası önünde 800 günden fazladır evlat nöbeti tutan anneleri üzdü. Diyarbakır Anneleri, bir yandan çocuklarını dağdan indirmek için HDP Diyarbakır İl Binası önünde evlat nöbeti tutarken, bir yandan da ortaya çıkan bu görüntülere sert tepki gösterdi.

Ramazan Yıldız şikayetçi olmuştu

AK Parti Bismil Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Ramazan Yıldız, geçtiğimiz günlerde kendisine küfür ettiği gerekçesiyle Veysel Yağmur hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. 

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