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Fuhuş şebekesinden akıl almaz operasyon! Edirne'de hastaneden tutukluyu kaçırmak istediler

Fuhuş şebekesinden akıl almaz operasyon! Edirne'de hastaneden tutukluyu kaçırmak istediler

EDİRNE'de, 'fuhşa aracılık' suçundan tutuklanan G.G.'yi (29), sağlık kontrolünden geçirildiği sırada hastaneden araçlarıyla kaçırmaya çalışan 2 kişi, polis ekiplerinin açtığı ateş sonucu yakalandı

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Olay, dün akşam saatlerinde Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi Acil Servis girişinde meydana geldi. Fuhşa aracılık suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanan G.G., cezaevine teslimi öncesi hastaneye sağlık kontrolü için getirildi.

G.G.'nin polis otosundan indirildiği sırada bölgeye gelen bir kişi polisleri oyalamaya başladı. G.G. ise aynı esnada başka bir araca binerek bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Polis ekiplerinin ikazına rağmen durmayan araç, ateş açılan sonucu durduruldu. 

Olayla ilgili şüpheliyi kaçırmaya çalışan 2 kişi gözaltına alınırken, G.G. ise cezaevine teslim edildi. 

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