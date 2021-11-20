Kritik atamalar Resmi Gazete'de yayınlandı! Kim nereye atandı işte listesi

CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 12 atama arasında büyükelçi, temsilci, rektör ve il müftüleri var...

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İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın "Bu gece 12.00'dan sonra teyakkuza davet ediyorum, Resmi Gazete'yi takip etmenizi tavsiye ediyorum; bu gece bir şey olabilir, olduğu zaman da Türk lirasının üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz" sözleri nedeniyle birçok kişi gece yarısı REsmi Gazete'nin yayınlanmasını bekledi. Kabine ve ekonomi yönetiminde değişiklik bekleyenler 12 ayrı atama kararnamesiyle kaşılaştı.

Gülnur Aybet BM'de daimi temsilci oldu

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarına göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Ahmet Altay Cengizer görevlerinden alındı. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet atandı.

Endonezya Büyükelçiliği'ne Aşkın Asan atandı

Resmi Gazete'deki karara göre, Endonezya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Aşkın Asan atandı. Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

4 üniversiteye rektör atandı

Resmi Gazete'deki karara göre; Ege Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Necdet Budak, İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Küçük, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bekir Sami Yılbaş, Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ekrem Savaş atandı.

İl müftülüklerine atamalar

Kararda, Bingöl İl Müftülüğüne Mustafa Topal'ın, Hakkari İl Müftülüğüne İsmail Fakirullahoğlu'nun, Kayseri İl Müftülüğüne Sivas Müftüsü Yusuf Akkuş'un, Sivas İl Müftülüğüne Ardana Müftüsü Remzi Pehlivan'ın, Ardahan İl Müftülüğüne ise Hayri Erenay'ın atandığı ifade edildi.