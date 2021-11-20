BIST 1.737
DOLAR 11,25
EURO 12,71
ALTIN 668,25
HABER /  GÜNCEL

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a tecavüz suçlaması! 'İş başvurusuna gittiğim gün tecavüze uğradım'

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a tecavüz suçlaması! 'İş başvurusuna gittiğim gün tecavüze uğradım'

İş istemek için gittiği Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın kendisine tecavüz ettiğini ileri süren S.T., yeniden başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. S.T., "İş başvurusu için belediye başkanlığına gittiğim gün tecavüze uğradım" iddiasını tekrarladı.

Abone ol

Aydın'da kendisinden iş istemeye gelen S.T.'ye meclis üyesi arkadaşı Ali Çağlar'ın çiftliğinde alkol ve uyuşturucu vererek tecavüz etmekle suçlanan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile ilgili soruşturmada verilen takipsizlik kararı kaldırıldı. Aylar sonra mağdur kadının ifadesi önceki gün tekrar alındı.

İş istemeye gittiğim gün bu olay cereyan etmeye başladı

S.T., Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifadede, 2016'nın kış aylarında iş istemek için Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a gittiğini anlatarak, "İş başvurusu için belediye başkanlığına gittiğim gün içerisinde bu olay cereyan etmeye başladı. Sonraki günlerde de benzer şekilde devam etti. Yaşadığım psikolojik travmalar nedeniyle tedavi görüyorum" dedi.

Soruşturmanın Didim'den alınarak Aydın'a verilmesi istendi

Mağdur S.T.'nin avukatı Murat Sultansu ise, Söke Sulh Ceza Hakimliği'nin takipsizlik kararını kaldırıp dosyayı Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermesine rağmen, müvekkilinin ifadesinin 18 Kasım'da alınabildiğini belirterek dosyanın bilinçli olarak sürüncemede bırakıldığını öne sürdü. Sultansu, "Soruşturma bu şekilde yürütülmeye devam edilirse, gerçek suçluların ortaya çıkarılması mümkün olmayacak. Dosyanın Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınarak Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Atabay: Evet öptüm ama o kadını değil!

CHP'li Başkan Atabay, soruşturma kapsamında ifade verirken kendisine gösterilen ilk videoya ilişkin “1 numaralı videodaki öpüşen kişi benim. Ancak karşımdaki kişi kesinlikle S.T. değil. Söz konusu kadın Z.N.Y. Bu görüntüler kendi evimde çekildi. Kuvvetle muhtemel söz konusu görüntüleri kendimiz çektik. O esnada kutlama yapıyorduk. Söz konusu anı ölümsüzleştirmek için videoya aldık” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Erzurum'da eski nişanlı vahşeti! Önce genç kızı, sonra aynı bıçakla kendini öldürdü
Erzurum'da eski nişanlı vahşeti! Önce genç kızı, sonra aynı bıçakla kendini öldürdü
ABD Başkanı Joe Biden sağlık raporu aldı! Sağlığı başkanlık görevlerini yerine getirmeye uygun
ABD Başkanı Joe Biden sağlık raporu aldı! Sağlığı başkanlık görevlerini yerine getirmeye uygun
Kritik atamalar Resmi Gazete'de yayınlandı! Kim nereye atandı işte listesi
Kritik atamalar Resmi Gazete'de yayınlandı! Kim nereye atandı işte listesi
İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan bomba iddia: Resmi Gazete’yi takip edin!
İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan bomba iddia: Resmi Gazete’yi takip edin!
AK Partili başkandan tepki çeken HDP adımı
AK Partili başkandan tepki çeken HDP adımı
Teör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'e füze atışı sonucu 3 sivil öldü 10 sivil yaralandı
Teör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'e füze atışı sonucu 3 sivil öldü 10 sivil yaralandı
ABD'den dikkat çeken F-35 ve Türkiye açıklaması
ABD'den dikkat çeken F-35 ve Türkiye açıklaması
Burç yorumları aslan burcu ay tutulmasından nasıl etkilenecek?
Burç yorumları aslan burcu ay tutulmasından nasıl etkilenecek?
Siyasal İletişim meraklılarına başucu kitabı
Siyasal İletişim meraklılarına başucu kitabı
Edirne'de hastaneden tutukluyu kaçırmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı
Edirne'de hastaneden tutukluyu kaçırmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı