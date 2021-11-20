Kripto para Bursa'da iki kardeşi intihara götürdü!

BURSAnın Kestel ilçesinde kafeterya işleten 34 yaşındaki Hasan Karacan ve 31 yaşındaki kardeşi Hüseyin Karacan kardeşler, iddiaya göre kripto para piyasasında yaptıkları yatırımlarda yüklü miktarda zarar etti. İki kardeş "İznik Gölü'nde intihar edeceğiz" dedikten sonra ortadan kayboldu. İki kardeşin cansız bedenleri gölde bulundu.

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Bursa'da, 2 gün önce kaybolan iki kardeşin cesetleri, İznik gölünde bulundu. Kafeterya işleten kardeşlerin kripto parada ettikleri yüksek zarar nedeniyle intihar ettikleri öne sürüldü.

Bursa'nın Kestel ilçesinde kafeterya işleten 34 yaşındaki Hasan Karacan ve 31 yaşındaki kardeşi Hüseyin Karacan kardeşler, iddiaya göre kripto para piyasasında yaptıkları yatırımlarda yüklü miktarda zarar etti.

'İznik Gölü'nde intihar edeceğiz'

Bu durumu çevresindekilere ileten kardeşler, "İznik Gölü'nde intihar edeceğiz" dedikten sonra, önceki gün bir arkadaşlarına kendilerini İznik'e götürtüp ortadan kayboldu. İki kardeşe ulaşamayan aileleri, jandarmadan yardım istedi. Bunun üzerine İznik Jandarma Komutanlığı'na bağlı bot timleri ve AFAD ekipleri, balık adamların da desteğiyle gölde arama çalışmalarına başladı.

Önce kıyafetleri sonra cesetleri bulundu

Önce göl kıyısında kardeşlere ait kıyafet ve cüzdanları bulan ekipler, dün de cansız bedenlerine ulaştı. Acı haberi alan yakınları, sinir krizleri geçirdi. Balık adamlar tarafından gölden çıkarılan cesetler, otopsi için Adli Tıp'a gönderildi.