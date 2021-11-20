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Hükümet deviren Türkbank yeniden açılıyor!

Hükümet deviren Türkbank yeniden açılıyor!

İşadamı Korkmaz Yiğit'in satın almasının ardından Mesut Yılmaz hükümetini deviren Alaaddin Çakıcı kasetlerinin ortaya saçılmasına neden olan Türk Ticaret Bankası (Türkbank) yeniden faaliyete başlıyor...

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BDDK, iş insanı Korkmaz Yiğit'e satıldıktan sonra Alaattin Çakıcı'nın ihale sürecine müdahale ettiğinin ortaya çıkmasıyla Mesut Yılmaz Hükümeti'ni de düşüren skandalın ardından Temmuz 2001'de bankacılık ve mevduat toplama yetkisi kaldırılan, Ağustos 2002'de de tamamen tasfiye edilen Türk Ticaret Bankası'na (Türkbank) 20 yıl sonra yeniden faaliyet izni verdi.

Türkbank'ın yeniden açılışına ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararı Resmi Gazete'de (20 Kasım 2021) yayımlandı. Kararda şu ifadeler kullanıldı:

"5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10'uncu maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7'nci maddesi kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde Türk Ticaret Bankası A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir."

Türkbank'ın yüzde 98.5'i TMSF'nin

Bankanın yüzde 98,50 oranında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) olduğu belirtilirken, yüzde 1,50'luk payın 'diğer hissedarlara' ait olduğu açıklandı. Bankanın nominal sermayesi de 120 milyon TL olarak belirtildi.

Bankanın 2019'un Nisan ayında yapılan Genel Kurul Toplantısına göre Yönetim Kurulu Başkanı olarak Çağrı Seyfi görev yapıyor.

Bankanın kurucu Genel Müdür'ü Taner Ayhan oldu. Bankanın diğer yönetim kurulu üyeleri de TMSF Denetçisi Nizamülmülk Güneş, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve eski bürokrat Hasan Karahan.

1913 YILINDA KURULMUŞTU

Adapazarı'nda 1913 yılında Adapazarı İslam Ticaret Bankası olarak faaliyete başlayan banka 1924 yılında hayatına Anonim Şirket olarak devam etti. 1928 yılında unvan değiştiren banka Adapazarı Türk Ticaret Bankası A.Ş.'ye dönüştürüldü. 1937 yılında ise bugünkü adını alarak ticari faaliyetini sürdürdü. 9 Ağustos 2002 tarihinde ise banka için tasfiye kararı verildi.

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