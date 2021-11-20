ABD Başkanı Joe Biden sağlık raporu aldı! Parkinson mu neden sürekli öksürüyor

ABD Başkanı Joe Biden, 79. yaş gününden bir gün önce Walter Reed Askeri Hastanesine giderek rutin yıllık sağlık kontrollerini yaptırdı. Biden'ın doktoru Keven O'Connor, yaptığı yazılı açıklamada, "Biden 78 yaşındaki bir erkeğe göre sağlıklı ve dinç. Biden, başkanlık görevlerini başarılı bir şekilde yerine getirmeye uygun vaziyette." ifadesini kullandı.

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ABD Başkanı Joe Biden başkan olmasından bu yana ilk yıllık fiziksel kontrolünü Cuma sabahı Walter Reed Tıp Merkezi'nde gerçekleştirdi. Başkanın kontrol sonrası çıkarılan Sağlık Raporu ise ABD medyasında geniş yer buldu.

Konuşma zorluğu ve yürüyüşü çok tartışıldı

Biden'ın çektiği konuşma zorluğu, konuşmaları sırasında sıkça öksürmesi ve anormal yürüyüşü göreve başladığı günden beri kamuoyu önüne göze çarpan unsurlardı. ABD medyası ve muhalifler arasında sıkça başkanın sağlık sorunları tartışılıp tekrar aday olmaması gerektiği belirtiliyordu.

Sorumluluklarını eksiksiz yerine getirebilir

CNN'de yer alan habere göre, sorumlu doktor Dr. Kevin O'Connor Biden'ın görevine uygun olduğunu belirterek, herhangi bir muafiyet olmaksızın tüm sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getirebileceğini söyledi.

Anormal yürüyüşünün nedeni artrit mi?

Altı sayfalık ayrıntılı sağlık özetinde Biden'ın omurgasında artrit olduğu, onun yaşında biri için normal aşınma ve yıpranma hasarı olduğu belirtildi. Doktor, hasarı orta şiddetli olarak nitelendirip herhangi özel bir tedavi gerektirecek kadar şiddetli olmadığını söyledi. Doktor bu durumun Biden'ın son zamanlardaki yürüyüş anormalliklerini açıklayabileceğini belirtti.

Parkinsona dair hiçbir kanıt yok

Doktor O'Connor, yaptıkları son derece ayrıntılı nörolojik muayenenin "güven verici" olduğunu belirterek inme, multipl skleroz veya Parkinson'a dair hiçbir kanıt göstermediğini açıkladı.

Sık öksürüklerinin sebebi reflü

Biden'ın konuşmaları sırasında sıkça öksürmesi ise hiatal herni olarak bilinen ve reflü olmasına neden olan bir durumu ile lişkilendirildi. Doktor O'Connor, "Biden, başkanlık görevlerini başarıyla yerine getirmeye uygun, sağlıklı, dinç, 78 yaşında bir erkek olmaya devam ediyor. " dedi.

Haftada 5 kez egzersiz yapıyor

Rapora göre 79 yaşındaki Biden, tütün kullanmıyor ve haftada beş kez egzersiz yapıyor.