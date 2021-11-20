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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı 17 davayı geri çekti! 4.5 milyon liradan vazgeçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı 17 davayı geri çekti! 4.5 milyon liradan vazgeçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Senden kazandığım davaları geri çektim ama sen bunların hiçbirinin kadrini kıymetini bilmedin" demişti. Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na açtığı 17 davayı geri çekip 4.5 milyon liralık tazminattan vazgeçtiği ortaya çıktı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son grup toplantısında "Ben seninle ilgili kazandığım davaları geri çektim mi, çektim be ama sen bunların hiçbirinin kadrini kıymetini bilmedin anlamadın sende anlayacak yüz yok" demiş, Kılıçdaroğlu do sosyal medyadan,  "Şahıs bugün grup toplantısında "Bay Kemal, kadir kıymetimi bilmedi" demiş; dedim olabilir" cevabı vermişti.

17 davada 4.5 milyon liradan vazgeçti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na açtığı 17 davayı geri çektiği ve 4 milyon 460 bin TL’lik tazminat tutarından vazgeçtiği ortaya çıktı. Tazminat taleplerinin 10 bin TL ve 1 milyon TL arasında değişen davaların içeri ise Kılıçdaroğlu’nun 2011-2016 yılları arasında mitinglerde ve toplantılarda yaptığı konuşmalarda Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli söylemler konu edilmişti.

1 milyon lira tutarlı 3 dava vardı

Miktar bakımından en yüksek tutarlı 1’er milyon TL’den 3 ayrı davanın konuları ise Rehyanlı’daki patlama ve Uludere’deki saldırıların ardından hayatını kaybeden vatandaşların sorumlusu olarak Kılıçdaroğlu tarafından Erdoğan’ın gösterilmesiydi. Benzer bir diğer davada ise Erdoğan’ı terör örgütü elemanı yetiştirerek Suriye’ye gönderme suçlamaları oldu.

‘Erdoğan 15 Temmuz’dan sonra 17 davadan feragat etti’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme’ çağrısını işaret ederek yaptığı konuşmada, Kılıçdaroğlu’na karşı açıp kazandığı davaları geri çektiğini fakat Kılıçdaroğlu’nun bu konuda bir kıymet bilmediğine değindi. Erdoğan tarafından mahkemeye sunulan feragat dilekçesinde bir kereye mahsus şahsına yapılan her türlü saygısızlığı affettiğini vurguladı.

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