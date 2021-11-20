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İcra dairesinde rüşvet operasyonunda 10 tutuklama

İcra dairesinde rüşvet operasyonunda 10 tutuklama

ANKARA'da haczettikleri eşyaları rüşvet karşılığında anlaştıkları depolara göndererek haksız kazanç elde ettiği tespit edilen ve aralarında icra memurlarının da bulunduğu 33 şüpheliden 10 şüpheli tutuklanırken, 20 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Barosuna kayıtlı avukatlar, avukat stajyeri, avukat katibi ile suçtan zarar gören diğer kişiler icra takip dosyalarında haciz ve muhafaza işlemleri sırasında icra memuru tarafından rüşvet istenip alındığının ihbarında bulunulmuştu.

Tespit edilen şüphelilere başlatılan teknik takip ardından rüşvet almak ve rüşvet vermek, rüşvet suçuna aracılık etmek, nüfuz ticareti, yedieminlik görevini suistimal, görevi kötüye kullanmak suçlarından haklarında soruşturma yürütülen kamu görevlileri ve sivil şahıslar olmak üzere toplam 33 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verilmişti.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği tarafından gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

10 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si aynı gün ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 31 şüpheli ise ifade işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. Ankara nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 6 kamu görevlisi, 4 sivil olmak üzere toplam 10 şüpheli tutuklandı. 12 kamu görevlisi ve 6 sivil olmak üzere toplam 18 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 1 kamu görevlisi ve 2 sivil ise ifadelerinden sonra serbest bırakıldı.

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