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Metropoll'den çarpıcı anket! Vatandaş ekonomiyi muhalefetin düzelteceğine de inanmıyor

Metropoll'den çarpıcı anket! Vatandaş ekonomiyi muhalefetin düzelteceğine de inanmıyor

Ekonomik sorunlarla ilgili Metropoll Araştırma'dan çarpıcı bir anket geldi. İktidarın ekonomik sorunları çözemeyeceğini düşünenler çoğunlukta iken, muhalefetin bu sorunları çözemeyeceğine inananların sayısı da giderek artıyor....

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Metropoll Araştırma'nın anketine göre, seçmenin yarısından fazlası, muhalefetin iktidara gelmesi durumunda ekonomik sorunları çözeceğine inanmıyor. Metropoll Araştırma, ekim ayı anketinde, seçmene "Muhalefet partileri iktidara geldiklerinde halkın ekonomik sorunlarını çözebilir mi" sorusunu yöneltti


'Muhalefet de çözemez' diyenler yüzde 55 çıktı

Gelen yanıtlara göre, muhalefet partilerinin iktidara geldiğinde halkın ekonomik sorunlarını çözebileceğine inananların yüzde 37, çözemeyeceğini düşünenlerin ise yüzde 55 seviyesinde olduğu görüldü.  Ekim ayı anketi, Şubat ve Eylül ayında yapılan anketlerle karşılaştırıldığında ise, seçmenin muhalefetin ekonomik sorunları çözeceğine yönelik güveninin azalmış olduğu görüldü.

Metropoll anketine katılanların yüzde 64.1'i ekonomik sorunları AK Parti iktidarının çözemeyeceğine inanırken, yüzde 28.4'ü 'Ekonomideki sorunları bu iktidar çözer' diyor.

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