Yörük kızı Müslüme'nin ölüm nedeni belli oldu! Duyanın yüreği parçalandı

10 günlük aramanın ardından cansız bedenine ulaşılan 3 yaşındaki Müslüme'nin ölümünde ilk bulguda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmadığını, açlık ve soğuk nedeniyle hayatını kaybetmiş olduğu tespit edildi.

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Mersin'in Gülnar ilçesinde, 10 Kasım'da kaybolan ve geniş çaplı arama çalışması başlatılan 3 yaşındaki Müslüme'nin cansız bedeni dün, yaşadığı yerin 7 kilometre uzağında bulunmuştu. Acı haberiyle tüm Türkiye'yi yasa boğan küçük Müslüme'nin ölüm nedeni merak edilmiş, cinayet olması ihtimali endişe yaratmıştı.

Darp ve yara izine rastlanmadı!

Karar'ın haberine göre soruşturmayı yürüten güvenlik kaynakları yaptıkları açıklamada, Müslüme'nin ölümünde darp ve yara izi bulgusuna rastlanmadığını bildirdi. Küçük kızın bedeninde herhangi bir yara izi dahi tespit edilmediğini belirten kaynaklar, Müslüme'nin ölümünün açlık ve soğuğun neden olduğu bir doğal ölüm olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Otopsisi tamamlandı

Otopsi işlemleri yapılan çocuktan alınan numunelerin, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna ulaştırıldığı ve ardından cenazesinin defnedilmek üzere Karaman'a gönderildiği de bildirildi. Otopsi raporu bekleniyor. Müslüme'nin cenazesi, Karaman'da yaşayan ablası Nurcan Özcan'a teslim edildi.

Aile fertleri Jandarma'da sorguda Müslüme'nin kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürerken, küçük kızın babası Mehmet Yağal, annesi Selvi Yağal ile dede, ağabeyleri, anneanne Müslüme Yağal, 2 halası ile bazı yakınları ifadelerine başvurulmak üzere dün İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldüler. Anne gece yarısı serbest bırakılırken, diğer aile fertlerinin jandarmadaki ifade işlemleri sürüyor.

'O bölgeye kendi gidemez ama kimsenin günahını alamam'

Abla Nurcan Özcan, Karaman'a hareket öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Allah kimsenin başına böyle bir acı vermesin" dedi. Başından bu yana böyle bir sonu beklemediğini ifade eden abla Nurcan Özcan, "Hiç kimsenin aklına gelmez, 2 yaşındaki bir çocuğun evden 7 kilometre uzağa gitmesi. Tarif edildiğine göre o bölgeye gidemez. Kimsenin günahını almak istemiyorum, hiç bir şüphem yok" ifadelerini kullandı.

Ömrü bu kadarmış. Allah sevdiği kulunu daha çabuk yanına alırmış

Ailesinin gözaltında bulunduğunu, bu konuda hiçbir bilgisi olmadığını dile getiren Özcan, ailesinin de cenazeye katılmasını çok istediğini ama olmadığını söyledi. "Kesinlikle böyle bir son beklemiyordum" diyen genç kadın, "Canlı buluruz diye düşünüyordum. Hüzün değil sevinç bekliyorduk. Olmadı, ömrü bu kadarmış. Allah sevdiği kulunu daha çabuk yanına alırmış" diye konuştu.

Cesedini kadın çoban buldu, muhtara haber verdi Türkiye'nin konuştuğu acı olayda yeni ayrıntılar da ortaya çıkmaya devam ediyor. 10 gündür aranan Müslüme'nin cesedini, 40-45 yaşlarında bir kadın çobanın bulduğu, büyük korkuya kapılan kadının muhtara haber verdiği anlaşıldı.

Ne olmuştu?

Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark eden Yağal ailesi bölgede arama yapmış, sonuç alamayınca durumu ilgililere bildirmişti. Aramalardan sonuç alınamayınca AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmıştı. O günden beri aranan 3 yaşındaki Müslüme'nin cansız bedeni dün, çadır kurulan bölgenin 7 kilometre uzağında bir mesafedeki ormanlık alanda bulunmuştu.