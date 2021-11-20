Hazal Çağlar kimdir Gönül dağı'ndaki Asuman kaç yaşında?

TRT'in sımsıcak bozkır hikayesini anlatan dizisi Gönüldağı her cumartesi günü ekrana geliyor. Bozkırda bir Anadolu masalı olan ve 3 kuzenin hikayesini anlatan Gönüldağı dizisinin oyuncu kadrosu da dillerde. Peki Gönül Dağı'ndaki Asuman kimdir, gerçekte kim oynuyor?

Abone ol

TRT 1 ekranların memleket kokan, izleyenin içini ısıtan bozkır dizisi Gönül Dağı cumartesi akşamları ekrana geliyor. Dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu da meraklar araştırılıyor. Özellikle son bölümlerde performansı ile dillerden düşmeyen Asuman karakterine hayat veren başarılı oyuncu Hazal Çağlar. Peki Gönül Dağı Asuman kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı?

Gönül Dağı dizisinde rol alan Asuman’ı canlandıran Hazal Çağlar isimli oyuncudur. Hazal Çağlar kimdir? Hangi dizilerde rol aldı? Hazal Çağlar’ın bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz. Gönül Dağı Asuman karakteri herkesin dikkatini çeken oyunculardan birisi oldu. Hem güzelliği ile hem de belediye başkanının kızı olması ve Ramazan’ın sevgilisi olması onu daha da çok merak edilir hale getirdi.

Gönül Dağı Asuman kimdir:

Gönül Dağı dizisinde Asuman Belediye başkanının kızıdır. Ramazan onu sevmektedir ancak Asuman ona yüz vermez. Ramazan her fırsatta aşkını anlatsa da Asuman yüz vermez. Hatta Ramazan düğünde kurulan sahneye çıkar ve sevdiği Asuman’ı görünce ”gel evet de” şarkısını söyleyerek aşkını ilan eder. Düğünde babası Belediye Başkanı yanında olmasına rağmen korkusu olmadan hala Asuman’a aşk ilanı

Dizi, bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesini konu alıyor. Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılıyor.

İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen sunan dizi Gönüldağı'nın başrollerinde Berk Atan (Taner) ve Gülsüm Ali İlhan (Dilek) yer alıyor. Ayrıca genç yeteneklerin yanı sıra kadroda Yavuz Sepetçi, Ege Aydan, Ecem Özkaya gibi isimler de var.

Hazal Çağlar kimdir: 1996 doğumlu olan Hazal Çağlar, No 10 Studio Temel Oyunculuk eğitimi almıştır. Metin Balekoğlu'ndan Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi aldı. Beykent Üniversitesi'nde Oyunculuk bölümünden mezun oldu. Oyunculuk kariyerine ilk olarak Aile Hükümeti filmiyle başladı. Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Asuman rolüyle iyi bir çıkış yakaladı.

Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor?

Gönül Dağı dizisinin çekim yeri Türkiye'nin farklı illerinde gerçekleşmektedir. Gönül Dağı dizisi Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekilmektedir. Dizide görünen Gedelli köyü, günümüzde Niğde ilinin Ulukışla ilçesine bağlıdır. Senaryoda geçen Gedelli köyü, aslında dizinin çekimlerinin yapıldığı Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin kırsal bölgesidir.