660 lirayı geçen gram altın için çılgın tahmin! Tarih verdi '800 lira olacak' dedi

Altın yatırımcısının yüzü gülerken düğün yapacaklar ise kara kara düşünüyor. Doların artışı ile yönünü yukarı yönlü çeviren gram altın 660 lira seviyesini geçti rekor üstüne rekor kırdı. Uzmanlara göre fiyatlar daha da artacak.

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Son dönemlerde altın fiyatları tarihi seviyelere ulaştı. Cuma günü piyasaların kapanmasıyla birlikte gram altın 672 liradan, ons altın ise 1.847 dolardan işlem gördü. Öte yandan gram altın ile ilgili çarpıcı bir tahmin geldi.

Altın bugün ne kadar?

Gram Altın: 668,22 Çeyrek Altın:1.095,00 Cumhuriyet Altını:4.368,00 Yarım Altın:2.191,00

Altın fiyatlarının 650 lira olacağını tahmin eden ve çok geçmeden tahmini tutan stratejist yazar Haluk Özdil, yeni uyarılarda bulundu. Youtube kanalı üzerinden konuşan Haluk Özdil, 'Altın ne zaman 800 lira olacak?' başlıklı videosunda önemli tarihleri işaret etti.

"Altın düşmeyecek"

Haluk Özdil, gram altının 800 lira olacağına işaret ederek yaptığı açıklamada, "Benim büyük yatırımcı ile işim yok. Ben küçük yatırımcıya sesleniyorum. Altın düşmeyecek. Paranız enflasyon karşısında erimesin diye diyorum. Bazı haberler çıkıyor, altın satışları patladı. Kuyumcular altın almıyor, fiyatlar düşecek gibisinden. Bu haberler biraz bilinçli gibi duruyor. FED, 12-13 Aralık, varlık alımlarını stabil tutabilir. Emlak balonu artık şişti. Altında kayışın yükseleceğini düşünüyorum.

Nisan-haziran ayına dikkat!

Nisan ve Haziran ayında daha da yükselecektir. Bu aylarda ciddi artışlar bekliyoruz. Dünyada enflasyonu durdurmak mümkün değil. Eğer bu mümkün olursa altın fiyatlarının yükselişi durdurulur" ifadelerini kullandı.