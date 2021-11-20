ABD’li bilim insanları uyardı: Bir sonraki corona virüs salgını farelerden gelecek
ABD’de yapılan yeni bir çalışma, aralarında fare ve maymun gibi hayvanların olduğu memeli hayvan türlerini corona virüslere karşı dirençleri bakımdan inceledi. Bilim insanları, kemirgenlerin SARS benzeri corona virüslerin asemptomatik taşıyıcıları olduğunu ortaya çıkardı. Uzmanlar yeni bir pandeminin ortaya çıkabileceği konusunda uyardı.
ABD’de yer alan Princeton Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir çalışma, kemirgenlerin SARS benzeri virüslerin asemptomatik taşıyıcıları olabileceği konusunda uyardı.
Bu durum, Covid-19’dan sonraki pandeminin farelerden başlayabileceği anlamına geliyor.
Bilim insanları PLOS Computational Biology adlı dergide yayımlanan çalışma kapsamında, özellikle SARS virüslerinin bağlandığı reseptörlere bakarak çeşitli memeli türlerinin genomik bir analizini yaptı.
Ardından, geçmişte bazı kemirgen türlerinin tekrar tekrar SARS benzeri corona virüslere maruz kaldıklarına dair kanıtlar buldular ve bu da onların muhtemelen belirli bir düzeyde direnç geliştirmelerine yol açtı.