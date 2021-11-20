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ABD’li bilim insanları uyardı: Bir sonraki corona virüs salgını farelerden gelecek

ABD’li bilim insanları uyardı: Bir sonraki corona virüs salgını farelerden gelecek

ABD’de yapılan yeni bir çalışma, aralarında fare ve maymun gibi hayvanların olduğu memeli hayvan türlerini corona virüslere karşı dirençleri bakımdan inceledi. Bilim insanları, kemirgenlerin SARS benzeri corona virüslerin asemptomatik taşıyıcıları olduğunu ortaya çıkardı. Uzmanlar yeni bir pandeminin ortaya çıkabileceği konusunda uyardı.

ABD’li bilim insanları uyardı: Bir sonraki corona virüs salgını farelerden gelecek

ABD’de yer alan Princeton Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir çalışma, kemirgenlerin SARS benzeri virüslerin asemptomatik taşıyıcıları olabileceği konusunda uyardı. 

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ABD’li bilim insanları uyardı: Bir sonraki corona virüs salgını farelerden gelecek

Bu durum, Covid-19’dan sonraki pandeminin farelerden başlayabileceği anlamına geliyor.

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ABD’li bilim insanları uyardı: Bir sonraki corona virüs salgını farelerden gelecek

Bilim insanları PLOS Computational Biology adlı dergide yayımlanan çalışma kapsamında, özellikle SARS virüslerinin bağlandığı reseptörlere bakarak çeşitli memeli türlerinin genomik bir analizini yaptı.

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ABD’li bilim insanları uyardı: Bir sonraki corona virüs salgını farelerden gelecek

Ardından, geçmişte bazı kemirgen türlerinin tekrar tekrar SARS benzeri corona virüslere maruz kaldıklarına dair kanıtlar buldular ve bu da onların muhtemelen belirli bir düzeyde direnç geliştirmelerine yol açtı.

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