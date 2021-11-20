CHP lideri Kemal Kılıçdarğlu'ndan önemli mesajlar: Bu talimatları ver

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gıda sektörü temsilcileri ile buluştu. Kılıçdaroğlu, son zamanlardaki zamlara değindi ve "Çağrı yapıyorum o şahsa sesleniyorum. Vatandaşlarımıza kış aylarında destek ver. Sayacaklarımın uygulanmasını talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gıda sektörü temsilcileri ile yaptığı görüşmenin ardından açıklama yapmak üzere kameraların karşısına geçti.

Toplumda yaşanan ekonomik sorunlara dikkat çeken Kılıçdaroğlu, hükümede bu durumu düzeltmek için 6 maddelik bir çözüm önerisi sundu.

Hükümetin ülkeyi uçuruma sürüklediğini öne süren Kılıçdaroğlu, kendilerine büyük bir sorumluluk düştüğünü söyledi.

Geçtiğimiz günlerde enerji kullanımı konusunda yaptığı önerilerin yanında yeni bir cephe olarak gıda konusunu gündemlerine aldıklarını ifade eden CHP Lideri, kara kış şartlarında en kritik konulardan birinin gıdaya erişim olduğunun altını çizdi.

KILIÇDAROĞLU'NUN 6 MADDELİK ÖNERİ LİSTESİ

Ülkenin bu halini kabul etmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, hükümede kara kış fonunu çağrısını da yineleyerek 6 maddelik şu önerileri sıraladı:

* Ziraat Bankası, çiftçiye 3 ay geri ödemesiz ve faizsiz kredi vermeli.

* Çiftçimizin su ve elektrik borçlarının faizi silinmeli. Çiftçinin kullandığı elektrikte KDV kaldırılmalı.

* Bankalarda ve tarım kredi kooperatiflerinde takibe düşmüş çiftçilerin borçlarına gelen faizler silinmeli. Kredilerin geri ödemeleri 6 ay ertelenmeli

* Tarımsal üretimde kullanılan mazotta KDV 6 ay boyunca kaldırılmalı.

* Gıda ürünlerinin çoğunda uygulanan yüzde 8'lik KDV, 6 ay boyunca sıfırlanmalı.

* CHP'li belediyelerin pek çoğu kooperatiflerle iş birliği yaparak ucuz ve kaliteli gıdaya erişim sağlayan imkanlar sunuyor. Hangi partili olursa olsun bu uygulama hayata geçirilmeli.