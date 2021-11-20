Beşiktaş, Alanyaspor'a mağlup oldu

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Üst üste 3. yenilgisini alan siyah-beyazlılar, 20 puanda kalırken ligde 7. sıraya geriledi.

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Beşiktaş galibiyet hasretini Alanyaspor karşısında da dindiremedi. Siyah-beyazlılar, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadelede Akdeniz ekibine 2-0 mağlup oldu ve üst üste 3. yenilgisini aldı.

Beşiktaş maça ortak olamadı

Karşılaşmaya etkili başlayan Alanyaspor, Beşiktaş'ın savunmada yaptığı adam paylaşımı hatasını Babacar'la iyi değerlendirdi ve 14. dakikada mücadelede öne geçti. Bu dakikadan itibaren siyah-beyazlılar rakip kalede baskısını artırmaya çalıştı. Ancak Akdeniz ekibi oyunun kontrolünü siyah-beyazlıları bırakmadı. Karşılaşmanın skorunu belirleyen golü 90+4. dakikada Diedhiou attı. Mücadelede başka gol çıkmayınca karşılaşmayı Akdeniz ekibi 2-0 kazandı.