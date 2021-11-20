Berdan Mardini kimdir aslen nereli kaç yaşında eski eşi kimdir?

Ünlü türkücü Berdan Mardini olaylı bir şekilde boşandığı 2 çocuğunun annesi Fatoş Yelliler hakkında olay açıklamalar yaptı. 2010 yılında Paris'te tanışan ve evlenen çift 2021 yılında aldatma nedeniyle boşandı. Fatoş Yelliler Gülşah Saraçoğlu'nun evlenme aşamasında olduğu Gökhan Göz ile yasak aşk yaşamıştı. Peki kimdir Fatoş Yelliler eski, estetiksiz hali nasıldı?

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2010 yılında Paris'te tanıştığı ve nikah masasına oturduğu eşi Fatoş Yelliler ile geçen yaz olaylı bir şekilde boşanan 42 yaşındaki Berdan Mardini, biten evliliği hakkında konuştu. Anneleri çocuklarını görecek durumda değil, test sonuçlarını bekliyoruz diyen Berdan Mardini eski eşini kızdırdı. Fatoş Yelliler ise instagram hesabından, illegal işler yapıyorsun, sahipsiz bıraktığın çocukların var diyerek şok etti.

1978 Diyarbakırlı olan şarkıcı aslen Mardinli. 7 çocuklu bir ailenin 6. çocuğu olarak doğan Berdan Mardini yaptığı şarkılarla her dönem konuşulmayı bildi. 2010 yılında Paris'te yaşayan sevgilisi Fatoş Mardini ile evlenmesi magazin basınında yer almıştı. Berdan Mardini'nin eşi Fatoş Hanım hakkında ' Eşim ayağımı yıkar, terliklerimi ayağıma getirir bana hizmet eder' sözleri evliliğinden daha çok konuşulmuştu. Sanatçı ve karısı Fatoş Mardini o dönem çok konuşuşmuştu. Berdan Mardini iki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler'den aldatma nedeniyle boşanmıştı.

Berdan Mardini kimdir: Anne ve babası Mardin‘in Yaylabaşı köyünden olan Mardini, 5 Kasım 1978‘de Diyarbakır‘da doğdu. Yedi kardeş’in 6. sı olan olan Mardini’nin babası T.Z.D. Kurumunda çalışan bir devlet memuruydu. Babasının mesleği nedeniyle eğitimini değişik illerde sürdürmek zorunda kaldı.

İlkokul ikinci sınıfa kadar Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde okudu. Daha sonra babasının tayini çıkınca, ailesiyle birlikte Isparta’nın Gelendost taşındı. İlkokul üçüncü sınıfa Gelendost’ta devam etti. O yıllarda yeteneği ön plana çıkmaya başlıyordu. Okulda oynadığı piyes, tiyatro gibi sanat alanlarında sesinin güzelliği çevresi tarafından fark edildi.

Eğitim hayatı: İlkokul 5.sınıfta düzenlenen ilçeler arası şiir yarışmasında üçüncü oldu. Daha sonra ortaokul yıllarında okulun düzenlediği bir çok sosyal ve kültürel faaliyetlerde görev aldı. Ortaokulda üç, lisede iki sene tiyatro oynadı. Yine okulun düzenlemiş olduğu ses yarışmasında birinci oldu. O a merak sarmaya başlamıştı. Enstrüman çalmayı çok istiyordu. Okulun açmış olduğu bağlama kursuna ablası ve ağabeği yazıldığı için kendisi yazılamadı. Ama o kadar hevesliydi ki ağabeyi ve ablası evde çalışırken onları seyreder, daha sonra bağlamayı gizlice alıp kendi kendine çalışırdı. Bir süre sonra kendide bağlama çalmaya başladı. Derken babası emekli oldu ve ağabeğiyle ablasının, daha önce gittiği İstanbul’a yerleşmek zorunda kaldı.

İstanbul’da Avcılar’a yerleşti. Avcılar Süleyman Nazif Lisesi’nde eğitimine Lise üçüncü sınıftan devam etti. Bir senelik okul yaşantısı içerisinde yine okulun düzenlediği konser ve faaliyetlerde yer aldı. Üniversite sınavını kazanamadı ve iş hayatına atıldı. Babasının açmış olduğu tekstil firmasında kardeşleriyle birlikte çalışmaya başladı. Burada işin bütün safhalarında çalıştı. Ortacı, makineci ve pastalcı olarak çalıştı. İki senesini burada geçirdikten sonra firmalarının yakınındaki bağlama kursuna yazıldı. Orada çok iyi bağlama çalan birine rastladı. Bir gece onunla birlikte Avcılar sahilde bir bara gidip eğlenmeye karar verdiler. O barda ses düzeni henüz yeni kurulduğu için herkes kendi masasında çalıp söylüyordu. Kendi kendilerine mırıldanırken barın sahibi rica etti ve ses düzeniyle okumasını istedi. Orada bir iki türkü okuyunca çok beğenildi ve geceleri sahneye çıkması istendi.