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Memur-Sen'den 3600 ek gösterge açıklaması

Memur-Sen'den 3600 ek gösterge açıklaması

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek gösterge sürecinin tüm kamu görevlilerini kapsaması için mücadele ettiklerini söyledi.

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Yalçın, bir hotelde Memur-Sen Kırklareli Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda, 14 Şubat 2022 yılı itibarıyla sendikal mücadelelerinin 30'uncu yılını kutlayacaklarını söyledi.

"Memurun sendikası olmaz, memurdan da sendikacı olmaz, olsa da bir numara olmaz" diye umudu örselenen kitlelere "Memurun sendikası olur, memurda sendikacı olur" diyerek harekete geçtiklerini anlatan Yalçın, 1 milyonu aşan örgütlere sahip olmanın gururunu yaşadıklarını vurguladı.

"Tüm kamuyu kapsamalı"
Haklı oldukları konuda mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Bir şeyde haklı mıyız, haksız mıyız ona bakacağız. Haklıysak mücadeleyi sürdüreceğiz. Şimdi 3600 ek gösterge dört meslek grubu üzerinden ifade edilmiş, biz dedik ki bu doğru değil, evet hakkıdır, fakat tamamına ilişkin bir çerçeve olmalıdır. Çünkü ek gösterge sistematiği merdiven basamağı gibi. Birinde oynama yaptığınızda onu da yukarı doğru almanız lazım, sistem kurmanız lazım. Onun için tüm kamuyu kapsamalı. Bir yıl içinde 3600 ek gösterge ve ek göstergeler yetkili konfederasyon ile birlikte çalışılacak ve tamamlanacak, hayata geçirilecektir."

Yalçın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirerek önce emekçilerle helalleşmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantıda Memur-Sen Kırklareli İl Başkanı Selahattin Karanfiler de konuşma yaptı.

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