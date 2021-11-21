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Türkiye'den, Yunanistan'a sert tepki!

Türkiye'den, Yunanistan'a sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’ın açıklamalarıyla ilgili, "Her gün Türkiye hakkında hasmane ve tahrikkar açıklamalar yapan Yunanistan’ı aklıselime, dürüstlüğe ve samimiyete davet ediyoruz" dedi

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Sözcü Bilgiç, Dendias'ın Türkiye'ye ilişkin açıklamaları hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Türkiye’nin bölgesinde ve yakın çevresinde barış ve istikrarın sağlanmasında oynadığı kilit rolü bir türlü hazmedemeyen Yunanistan’ın Türkiye ile her konuda rekabete girmeye çalışması, iş birliği yerine gerginliği tercih etmesi ve Türkiye karşıtı suni ittifaklar yaratmaya çalışmasının beyhude çabalar olduğunu vurgulayan Bilgiç, şunları kaydetti:

"Bir yandan diyalog derken, diğer yandan her gün Türkiye hakkında hasmane ve tahrikkar açıklamalar yapan Yunanistan’ı aklıselime, dürüstlüğe ve samimiyete davet ediyoruz."

Dendias ne demişti?

"Maalesef bu bölgede karşı karşıya olduğumuz birçok zorluğun ortak paydası komşumuz Türkiye" dedi. Türkiye'yi bölgede istikrara yönelik tehditlerden sorumlu tutan Dendias, göçmenlerin jeopolitik baskı uygulamak için bir araç olarak kullanılmasını da bu tehditler arasında saydı.

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