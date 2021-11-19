BIST 1.737
DOLAR 11,26
EURO 12,71
ALTIN 668,87
HABER /  GÜNCEL

Burç yorumları aslan burcu ay tutulmasından nasıl etkilenecek?

Burç yorumları aslan burcu ay tutulmasından nasıl etkilenecek?

Son yüzyılın en uzun tam ay tutulması bu gece gerçekleşecek. 3 Saat 28 dakika süren ay tutulması Türkiye'den izlenemeyecek. Peki ay tutulmasının burçlara etkisi ne olacak? Hande Kazanova aslan burcunun ay tutulmasından nasıl etkileneceğini yazdı. İşte ay tutulmasının aslan burcuna etkileri

Abone ol

Dünya 19 Kasım cuma  gecesi son yüzyılın en uzun Tam Ay tutulması ve son 580 yılın en uzun Parçalı Ay tutulmasına tanık olacak. Ay'ın yüzde 97'sinin Dünya'nın gölgesinde kalacağı tutulma 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye sürecek. Peki ay tutulmasının aslan burcuna etkileri ne oldu, aslan burçları ay tutulmasından nasıl etkilenecek? İşte Hanze Kazanova'nın aslan burcu yorumu

Parçalı ay tutulması nedir: NASA, 19 Kasım'da gerçekleşecek Ay tutulmasının süre itibarıyla son yüzyıl tarihine geçeceğini açıkladı. Bu yıl ikinci kez meydana gelecek olan Ay tutulması, Dünya’nın Ay ile Güneş arasında bir noktada bulunması sonucu, Ay’ın Dünya’nın gölge konisinin içerisinde kalması ile gerçekleşiyor.

Tutulma esnasında Ay’ın Dünya etrafındaki yörüngesi ile Dünya’nın Güneş etrafındaki yörüngesinin arasındaki açı nedeniyle Ay, Dünya’nın tam gölge konisine girmeyebiliyor. Bu durum ise Parçalı Ay tutulması olarak isimlendiriliyor.

Ay tutulmasının aslan burcuna etkileri: Aslan ve yükselen Aslanlar, uzaklardan alacağınız haberler ya da dış ortamlarda bulunma isteğinizle haftanız başlıyor. Bu hafta başında hızlı hareket edeceksiniz, kendinizi dışarıya atacaksınız. İş yapıyor olsanız bile işlerinizi bitirerek soluklanmak, yeni insanlarla bir arada olmak isteyeceksiniz.

Bu hafta en çok aile hayatınıza dikkat etmeniz gerekecek. Aile hayatınızda bazı zorlanmalar oluşabilir. Cuma günü oluşan Ay tutulmasıyla beraber kariyerinizde önemli fırsatlar karşınıza gelecek. İş alanlarınızda neler yaptığınızı, neleri başardığınızı fark edeceksiniz ve bunun sonucunda da bu Ay tutulmasında kariyer ve meslek hayatınızda hızlı gelişmeler altında olacaksınız. Önümüzdeki 6 ay boyunca kariyerinizde yapılması gerekenler aynı zamanda ortaklıklar, iş birlikleri ön plana geçebilir. Bu dönem içerisinde annenizin konu ve olaylarıyla daha fazla ilgili olabilirsiniz.

Sevdiğiniz insanla aile ortamlarınızda gerginlikten, savaştan ve enerji çekişmelerinden Çarşamba günü uzak durun. Ev ortamlarınızda tehlikeli hareketlerde bulunmayın, çekişmeler altında olacaksınız. Olumlu tarafından baktığımızda ailevi konularda güzel gelişmeleriniz de var. Sevdiğiniz insandan göreceğiniz destekleriniz de yüksek olacak ama bazı noktalarda anlaşmak da kolay olmayacak. Çok abartılı hareketlerden ve olayları büyütmekten uzak durmaya özen gösterin. Sağlığınızda gayet güzel ve keyifli etkiler altındasınız. Bu hafta daha çok aile ve kariyer alanındaki zorlanmalar hayatınızda etkili olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Siyasal İletişim meraklılarına başucu kitabı
Siyasal İletişim meraklılarına başucu kitabı
Edirne'de hastaneden tutukluyu kaçırmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı
Edirne'de hastaneden tutukluyu kaçırmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı
İkizler burcu yorumları ay tutulmasında neler olacak sağlıkla ilgili gelişmeler
İkizler burcu yorumları ay tutulmasında neler olacak sağlıkla ilgili gelişmeler
Kılıçdaroğlu'ndan gıda sektörünün paydaşlarına davet
Kılıçdaroğlu'ndan gıda sektörünün paydaşlarına davet
Koç burcu yorumları ay tutulmasından nasıl etkilenecek?
Koç burcu yorumları ay tutulmasından nasıl etkilenecek?
Doç. Dr. Hakan Akelma: Aşı olmak için yakınınızın ölmesini beklemeyin
Doç. Dr. Hakan Akelma: Aşı olmak için yakınınızın ölmesini beklemeyin
Türkiye 19 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 19 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
İstanbul'da 46 kişiyi şehit eden terörist yakalandı
İstanbul'da 46 kişiyi şehit eden terörist yakalandı
Birgün'ün Diyanet toplantısını lüks oteldeymiş gibi yansıtması tepki çekti
Birgün'ün Diyanet toplantısını lüks oteldeymiş gibi yansıtması tepki çekti
Dikkat çeken F-16 iddiasına Türk yetkililerden yalanlama
Dikkat çeken F-16 iddiasına Türk yetkililerden yalanlama