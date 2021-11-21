Ermenistan geri adım attı artık Türkiye ile Turan Yolu açıldı

Türkiye ve Azerbaycan'ı birbirine bağlayan Turan Yolu ile Türk dünyasına ulaştıran Turan Yolu Zengezur hattı açılıyor.

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Türk dünyasını kara koridoru ile bağlayacak Zengezur hattı resmen faaliyete geçiyor. Hattın 37 kilometrelik Zengezur bölgesinden geçen kısmı ile ilgili sorun çıkaran Erivan geri adım attı ve sınır tespiti ile birlikte koridorun açılmasını kabul etti. ‘Turan Yolu’ olarak da adlandırılan 165 kilometrelik koridor mayıs ayında kullanıma hazır hâle gelecek. Kara yolunun açılmasını demir yolu takip edecek.

Yine bozguna uğradılar

Türkiye gazetesinin haberine göre Azerbaycan güvenlik kaynakları, koridor ile ilgili kararın 11 maddelik 10 Kasım Beyannamesi’nde yer aldığını ancak Erivan’ın 1 yıldır süreci sabote ettiğini belirtti. Azerbaycanlı üst düzey güvenlik kaynağı “Geçtiğimiz hafta Kelbecer-Laçin hattında yaşanan Ermeni sınır ihlalleri sonrası Azerbaycan ordusu operasyon başlattı. Harekâtta çok sayıda Ermeni asker öldürüldü. Ağır silahlar, cephanelik ve sığınakları imha edildi. Ermenilere büyük bir bozgun daha yaşattık. Ruslardan ara buluculuk istemek zorunda kaldılar. Ateşkes görüşmelerinde Zengazur koridoru da müzakere maddeleri arasında yer aldı ve hattın faaliyete geçmesini resmen kabul ettiler. Gerekli yol yapım ve bağlantıların sağlanması ile mayıs-haziran döneminde kara yolu ulaşımı başlar” diye konuştu.

Hayırlı olsun

Azerbaycanlı güvenlik uzmanı Adalet Verdiyev de “Koridor konusunda sorun kalmadı, Zengazur artık açık. Türkiye-Azerbaycan-Nahçivan bağlantı yolu yeni ve daha güçlü ilişkilerin zemini olacak. Tüm Türk dünyasına hayırlı olsun” dedi.

Ermeni kanadı Zengezur’dan geçecek yol ve yeni sınırlara dönük komisyon kurulması kararını resmen kabul etti. Zengazur’un 37 kilometrelik bölümünde güvenlik Rus askerleri tarafından sağlanacak. Erivan’ın Zengezur’da gümrük noktası kurma ısrarı ise Azerbaycan tarafından reddedildi. Bakü böyle bir durumda Laçin’de Azerbaycan’ın benzer bir adım atmakta tereddüt etmeyeceğini taraflara iletti.