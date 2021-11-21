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Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması! Okullar yarın nasıl açılacak?

Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması! Okullar yarın nasıl açılacak?

Okullar bir haftalık ara tatil sonrası yarın açılıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "22 Kasım 2021 tarihi itibariyle 850 bin sınıftan sadece 66’sı kapalı olacak. Diğer tüm sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek" açıklamasında bulundu.

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Okullar bir haftalık aradan sonra pazartesi günü yüz yüze eğitime devam edecek.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 850 bin sınıftan sadece 66’sının yüz yüze eğitime ara verildiğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Özer, "En az iki doz aşı olmuş ve aşı olmadan antikora sahip öğretmen oranımız yüzde 93’ler seviyesinde, en az iki doz aşı olmuş ve aşı olmadan antikora sahip öğretmen oranımız  yüzde 93’ler seviyesinde" dedi.

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