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Avukata danışmak 675 TL oldu! İşte Resmi Gazete'de yer alan ücretler

Avukata danışmak 675 TL oldu! İşte Resmi Gazete'de yer alan ücretler

1 saat danışmanlık 675, dilekçe 1030 TL. Avukatlara davalar ve yürütülecek işlemler karşılığında ödenecek yeni ücretler belirlendi. Buna göre, büroda sözlü danışmanlığın ilk 1 saati 675 TL, dilekçe bin 30 TL, vasiyetname 4 bin 100 TL olarak açıklandı.

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Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan yeni avukatlık asgari ücret tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, büroda sözlü danışmanlıkta ilk 1 saat için 675, takip eden her saat için 405 lira, çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışmanlıkta ilk bir saate kadar bin 405, izleyen her saat için 695 lira olacak.

Duruşma 24 bin TL

Her türlü dilekçe, ihbarname, ihtarname ve protesto düzenlenmesinde bin 30, kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin hazırlanmasında bin 350, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi gibi belgelerin hazırlanmasında 4 bin 100 lira avukatlık ücreti alınacak. Uluslararası yargı yerlerindeki duruşmasız işlerde 13 bin 875, duruşmalı işlerde 24 bin lira avukatlık ücreti ödenecek. Ceza soruşturma evresindeki işler için bin 550, sulh hukuk mahkemelerindeki davalar için 2 bin 175, sulh ceza ve infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için 2 bin, asliye mahkemelerindeki davalar için 5 bin 100, ağır ceza mahkemelerindeki davalar için 10 bin 250 lira avukatlık ücreti alınacak. Yargıtay'da görülen ilk derece davalar için 7 bin 425 lira, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay'da temyiz yoluyla görülen işlerin duruşması için 3 bin 815 lira avukatlık ücreti ödenecek. Diğer işlemlerde ödenecek ücretlerde de belirli oranlarda artış yapıldı.

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