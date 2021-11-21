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PKK'nın barınma planları bozuldu! Bu kış zor geçecek

PKK'nın barınma planları bozuldu! Bu kış zor geçecek

İçişleri Bakanlığınca 14 gün önce başlatılan Eren Kış operasyonlarıyla bugüne kadar PKK'nın çok sayıda barınma alanı imha edildi, çeşitli türlerde silah ve mühimmat, patlayıcı madde ile uyuşturucu ele geçirildi.

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Şırnak, Hatay, Diyarbakır, Bingöl, Hakkari, Siirt ve Tunceli'de 7 bin 371 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi, 177 mağara, sığınak ve depo imha edildi.

Bakanlık koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce, Şırnak'ta "Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu", Hatay'da "Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu", Diyarbakır ve Bingöl'de "Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu", Hakkari'de "Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komando Er İbrahim Doğu (Kazan Vadisi-Han Yaylası) Operasyonu", Siirt'te "Eren Kış-5 (Bağgöze) Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu", Tunceli'de de "Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" başlatıldı.

İlk operasyonun başladığı 7 Kasım'dan bugüne kadar 522 timden oluşan 7 bin 371 jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucusunun yer aldığı Eren Kış operasyonlarında 177 mağara, sığınak ve depo imha edildi.

İki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda çok sayıda silah ile çeşitli tür ve çapta 3 bin 320 mühimmat, 80 kilogram patlayıcı madde, 19 el yapımı patlayıcı, 10 el bombası, 2 keskin nişancı tüfeği, 867 kilogram uyuşturucu ve yaklaşık 1,5 ton yaşam malzemesi ele geçirildi.

 Operasyonlar genişletilecek

İçişleri Bakanlığı kaynakları, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik Eren Kış operasyonlarının, milletin desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde genişletilerek sürdürüleceğini bildirdi.

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