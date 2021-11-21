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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan Kılıçdaroğlu'na helallik tepkisi: Önce adamların ekmeğini iade et

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan Kılıçdaroğlu'na helallik tepkisi: Önce adamların ekmeğini iade et

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrim içi bir toplantıda 'Adana Büyükşehir Belediyenizde 468 kişi kapının önüne konuldu, memur.' dediğini belirterek "Adamların ekmeğini bir iade et, önce emekçiyle helalleş." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı helallik açıklaması konuşulmaya devam ediyor. 

Kılıçdaroğlu'nun "Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım" açıklamasıyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan geldi.

Yalçın, Edirne'de bir tesiste düzenlenen Memur-Sen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda, belediyelerdeki sözleşmeli personellerle ilgili sorunlar yaşandığını belirtti ve sözü Kılıçdaroğlu'nuh helallik açıklamasına getirdi.

"Belediyelerde çok sayıda kişi savunma alınmadan kapının önüne konuldu"

31 Mart seçimlerinden sonra CHP'li, HDP'li ve İYİ Partili belediyelerin çok sayıda kişiyi kapının önüne koyduğunu savunan Yalçın, "Memur bu memur, iki satır yazı, 'görülen lüzum üzerine işinize son verilmiştir' bu kadar, başka bir şey yok, savunma yok." diye konuştu.

"Adamların ekmeğini bir iade et, önce emekçiyle helalleş"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Hak-İş açıkladı 14 bin civarında kişiyi işten atmış ve 40 küsur bin yeni işçi almış" diyen Yalçın, şunları kaydetti:

"Çevrim içi toplantı yapmıştık. Toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, 'Sayın Başkan, belediyelerinizde sözleşmeli memurun işine son veriliyor. Adana Büyükşehir Belediyenizde 468 kişi kapının önüne konuldu, memur.' dedim. Onların hakkını savunmak da bize kaldı. 468'i de Kamu-Sen üyesi. Bir tane eylemlerini gördünüz mü? Onun için ben diyorum ki, helalleşeceksen önce emekçiyle helalleş. Adamların ekmeğini bir iade et, önce emekçiyle helalleş. Milleti tehdit diyor. Öğretmenler Günü'nde öğretmeni tehdit ediyor. İşçi Günü'nde işçiye laf söylüyor. Bir de belediye başkanına söyle, bir genel başkan olarak 'Emekçiye dokunulmayacak, kimsenin ekmeğiyle oynanmayacak. Garantisi benim dedim, siz neden benim karizmamla oynuyorsunuz?' diye bir de onlara laf söyle, onları tehdit et."

"Emekçinin ekmeğiyle oynamayın"

Yalçın, belediyelerde çok sayıda kişinin işten çıkarıldığını, bu şekilde çalışanların da tedirgin olduğunu vurguladı.

"Emek mücadelesini kucaklayın, kundaklamayın. Emekçinin ekmeğiyle oynamayın." diyen Yalçın, konuşmasına şöyle devam etti:

"Onlardan bana mesaj geliyor. 'Başkanım, 31 Aralık'ta bizim işimize son verilecek mi?' diye. Onun için emek mücadelesini kucaklayın, kundaklamayın. 'Emekçinin ekmeğiyle oynamayın.' diye cümle kurunca siyasi anlamda cümle kuruyoruz sanıyorlar. İşimizi söylüyoruz, o dert bana geliyor. O arkadaş bana geliyor. Bilgisayar işletmenini hayvan barınağına sürmek neyin nesi? Orkestra şefini Park Bahçeler'e sürmek neyin nesi? 1500 kilometre öteye sürgün yaptılar görevlendirme adı altında. Olmaz, samimi davranılması lazım."

Yalçın, 3600 ek gösterge sürecinin tüm kamu görevlilerini memnun etmesi için ellerinden gelen tüm gayreti ortaya koyacaklarını da kaydetti.

Toplantıya Memur-Sen Edirne Şube Başkanı Erdinç Dalgıç ve sendika üyeleri katıldı.

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