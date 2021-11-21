Kulüp dizisi Selim Songür kimdir gerçekte kim oynuyor?

Netflix'in yeni Türk dizisi Kulüp yayına girdiği ilk günden büyük ses getirdi. Kulüp dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Yahudi olan Matilda'nın kızı Raşel ile yıllar sonra birleşen hikayesini konu eden Kulüp'te şovları, dansları ve sesi ile olay olan Selim Güngör'ü kim oynuyor, gerçekte Selim Güngör kimdir soruları merak edildi.

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Netflix'te yayınlanan yeni Türk dizisi Kulüp kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi ve kısa sürede büyük beğeni topladı. 6 bölümden oluşan 1. sezonu ile büyük ilgi gören Kulüp dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu da merak ediliyor. Yahudi olan ve hamile kaldığı sevgilisini öldürerek hapse giren Yahudi Matilda'nın afla birlikte hapisten çıkmasını ve yetimhaneye bırakılan kızı Raşel ile yıllar sonra yeniden bir araya gelmesini konu alıyor. Kulüp dizisinde hem oyunculuğu hem de performansı ile dikkat çeken karakterlerden biri de Selim Songür rolü ile Salih Bademci oldu.

Kulüp dizisi ile yeniden gündem olan ve oyunculuğu ile tam not alan Salih Bademci'nin özel hayatı merak konusu oldu. 37 yaşında olan Salih Bademci bir kız çocuk babası. 2015 yılında kendisi gibi oyuncu olan İmer Özgün ile evlenen Salih Bademci aslen İzmirli. Peki Salih Bademci'nin eşi kimdir, Salih Bademci hangi dizilerde rol aldı?

Salih Bademci, 15 Ağustos 1984 tarihinde İzmir’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarından mezun oldu. 2007 yılında Elveda Rumeli dizisinde canlandırdığı Muzaffer karakteri ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Daha sonra Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile oyunculuk kariyerinde önemli bir yükseliş yaşamış; Faith, Zeytin Tepesi, Ulan İstanbul ve son olarak Kiralık Aşk dizisinde rol almıştır. 2015 yılında kendisi gibi oyuncu olan İmer Özgün ile evlenen Salih Bademci, Star Tv'de yayınlanan; başrolü Özcan Deniz ve Aslı Enver'in paylaştığı İstanbullu Gelin dizisinin kadrosunda yer almakta ve Fikret karakterini canlandırmaktadır. Salih Bademci 1.79 metre boyunda, 74 kilo ve Aslan burcudur.

İmer Özgün kimdir:

İmer Özgün, 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

2005 yılında Fenerbahçe lisesini bitirdikten sonra aynı yıl İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne girmiştir.

Dudaktan Kalbe, Sınıf, Avrupa Yakası, Kalpsiz Adam, Kavak Yelleri gibi popüler dizilerde rol aldı. Kanal D ekranında yayınlanan Hanımın Çiftliği ve ATV'de Beyaz Karanfil dizisinde yer aldı. İstanbullu Gelin dizisinde de boy göstermiştir.

Kulüp dizisi oyuncuları:

Netflix’in Türk yapımı projelerinden olan Kulüp’te yer alan oyuncular şu şekilde;

Gökçe Bahadır

Barış Arduç

Salih Bademci

Fırat Tanış

Metin Akdülger

Asude Kalebek

Suzan Kardeş

İştar Gökseven

Merve Şeyma Zengin

Sezer Arıçay

Doğanay Ünal

Kulüp dizisi konusu: 1950'lerin kozmopolit İstanbul'unda bir anne, sorunlu geçmişi yüzünden yetiştiremediği asi kızıyla yeniden bağ kurmak için bir gece kulübünde çalışmaya başlar.

Altı bölümlük dizide bölümlerin konuları ise şöyle:

Birinci bölüm konusu: Hapisten yeni çıkan Matilda kızı Raşel'i sormak için hahamı ziyaret eder. Ancak Raşel'in kaderi, ondan öç almaya çalışan gece kulübü müdürü Çelebi'nin ellerindedir.

İkinci bölüm konusu: Matilda'nın Raşel ile görüşme çabaları sonuç vermez. Selim merakla beklenen açılış gecesinin öncesinde davetsiz bir misafirle uğraşır.

Üçüncü bölüm konusu: Matilda, Raşel'e bir aile trajedisinden bahseder ama çok önemli bir detayı gizler. Raşel'in İsmet'le ilişkisi Matilda'yı çılgına çevirir.

Dördüncü bölüm konusu: Raşel babasına dair gerçeği öğrenmek için Matilda'yı sıkıştırır. Mordo, İsmet'le yüzleşir. Çelebi'nin geçmişini araştıran Matilda onunla olan bağlantısını ortaya çıkarır.

Beşinci bölüm konusu: Raşel'in zor bir tercih yapması gerekir. Matilda ile Çelebi arasında gerilim tırmanır. Siyasi iklim değişirken Orhan'ın endişeleri artar.

Altıncı bölüm konusu: Selim sahneye çıkmadan hemen önce trajik bir haber alır. Orhan, Matilda'ya yaptıkları konusunda Çelebi ile yüzleşir.