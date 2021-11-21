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Bakan Fahrettin Koca haritayı paylaştı İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı İşte en çok artan iller

Bakan Fahrettin Koca haritayı paylaştı İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı İşte en çok artan iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6-12 Kasım tarihleri arasında 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritasını paylaştı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında "6-12 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." dedi

İllere göre 6-12 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu.

Vaka yoğunluğu en çok artan 10 il

Sağlık Bakanı Koca, "6-12 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Tunceli, Osmaniye, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Bilecik, Hatay, Tekirdağ, Adana, Bartın" ifadelerini kullandı.

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