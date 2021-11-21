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Kabine toplantısı yarın! Gündemde fırlayan döviz kuru ve koronavirüs var

Kabine toplantısı yarın! Gündemde fırlayan döviz kuru ve koronavirüs var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı yarın Beştepe'de gerçekleşecek.

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Kabinede salgınla mücadele konusunde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sunum yapması bekleniyor.

Aşılama takvimi, yerli aşı çalışmalarında gelinen son durum hakkında Bakan Koca kabine üyelerine bilgi verecek.

Toplantının bir diğer önemli başlığı da ekonomi olacak. Döviz kurlarındaki hareketlilik toplantıda değerlendirilecek.

Ayrıca terörle mücadele, Suriye Libya ve Irak’ın kuzeyindeki gelişmeler de kabinenin gündem maddeleri arasında yer alacak.

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