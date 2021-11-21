Mustafa Sarıgül'den taksicilere destek

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'ni ziyaret ederek, taksicilere destek sözü verdi.

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Mustafa Sarıgül'ü, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can ile taksiciler karşıladı.

Taksicilerle kahvaltı eden Sarıgül, taksicilerin sorunlarını dinledi. Taksici bir babanın oğlu olduğunu ve geçmişte de taksici esnafının hep yanında yer aldığını belirten Sarıgül, şunları kaydetti:

"Şoför Hakkı Baba'nın oğlu olarak taksici kardeşlerimi ziyaret için buradayım. Bu siyasi bir program değil. Asla oy için burada bulunmuyorum. Ben sadece vefam gereği buradayım. Son dönemde bazı sorunlar yaşayan taksici kardeşlerime destek vermek için buradayım. Benim babam da sarı taksileri kullandı. Minibüsleri kullandı. Ben de eğitimimi sarı taksilerle yaptım. Bu taksiler olmasa ben burada olamazdım. Sarı taksilerdeki paranın ne kadar değerli olduğunu ve buradaki emeğin son damlasına kadar helal olduğunu çok iyi biliyorum."

Son dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile taksiciler arasında yaşanan sorunda taksicilerin yanında olduğunu ifade eden Sarıgül, "Bu sorunu en ilk acil eylem planlarımız arasına aldım. Taksiciler emekçi ve onurlu insanlardır. Yüce Allah çoluğunuzun çocuğunuzun ekmeğine göz koyan insanlardan sizi korusun." dedi.

Plakanın bir ailenin güvencesi olduğunu anlatan Sarıgül, "Dedesinden kalan plakalarını onurlarıyla yaşatmaya çalışan namuslu taksici kardeşlerimiz var. Plaka alın teridir, emektir. Burada bir ranta izin vermemek gerekir. Taksici esnafımızın kursağında haram para yoktur. Taksici esnafımızı mutlaka desteklememiz ve sahiplenmemiz gerekir." dedi.

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can ise İBB'nin son dönemde taksici esnafına sıkıntılar yaşattığını ve taksicileri itibarsızlaştırdığını iddia ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en önemli şehrini yöneten kişi, namusuyla çalışan şu taksici kardeşlerime mafya, bağımlı diyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Kimse emeğimize ve plakamıza çökemez. Alın teriyle ailelerine para götüren taksici esnafımıza yapılan bu çirkin iddiaları şiddetle reddediyoruz. Sayın Sarıgül'e de bizlere verdiği destekten ötürü çok teşekkür ediyoruz."

Sarıgül, daha sonra esnafla hatıra fotoğrafı çektirerek alandan ayrıldı.