İkinci el araba almak isteyenler dikkat! Sektörün uzman ismi önerdi

Küresel çip krizi ve dolar kurundaki artışla birlikte ikinci el fiyatları çok arttı. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, ikinci elde kurumsal ikinci el satışı yapan firmaları önererek, buradaki artışın yüzde 2'lerde kaldığını söyledi.

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Küresel çip krizi nedeniyle yılın son çeyreğinde sıfır araç bulmak neredeyse imkansız hale gelirken, ikinci el araç stokları da azaldı.

Hürriyet'ten Taylan Özgür Dil'in haberine göre, üzerine bir de döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar eklenince ikinci el araç satışı gerçekleştirilen internet sitelerinde fiyatlar bir haftada yüzde 10 arttı. Son 24 saatte ise 45 bine yakın araç ilanının fiyatı değişti.

İlanların tarihçelerine bakıldığında, bazı araçların fiyatlarının satıcısı tarafından bir haftada 20 bin TL ila 100 bin TL arasında arttırıldığı görüldü. Aracın sınıfı arttıkça fiyat artış oranı da aynı şekilde yükseldi. Örneğin, 15 kasımda 449 bin TL fiyatla satışa çıkarılan bir otomobilin fiyatı 18 kasım itibarıyla 469 bin TL oldu. Yine 15 kasımda 555 bin TL fiyatla satışa konulan bir aracın fiyatının 18 kasımda 580 bin TL’ye çıktı.

"Herhangi bir gelişmede ilk iş fiyat arttırmak oluyor"

Otomotiv veri şirketi Cardata’nın Genel Müdür Hüsamettin Yalçın, aniden artan fiyatlarda tüketici davranışlarına dikkat çekti. Yalçın, “Evet, ikinci el araç fiyatlarının artmasında çip krizi ve kurun etkisi var ancak fiyatların bu denli artmasında tüketicinin elindeki otomobili en yüksek fiyattan satmak istemesi de etkili oluyor. Herhangi bir gelişmede, özellikle ikinci el sitelerinde ilanı bulunan kişilerin ilk işi fiyatları arttırmak oluyor ve bunu bir kritere bağlı olmadan, canı ne kadar isterse o kadar yapabiliyor. Tabiri caizse tüketici fiyatları istemeden manüple edebiliyor. Yaşanan bu durum ikinci el araç fiyatlarında adeta bir ralli yaşanmasına neden oluyor” şeklinde konuştu.

"Tüketiciler sakin kalmalı"

Sıfır araç bulunurluğunun geçen yıla kıyasla daha yüksek olduğunu belirten İstanbul Ticaret Odası (İTO) Motorlu Taşıtlar Meclis Üyesi Alp Gülan da, “İkinci el ticaretiyle uğraşanlar ve kiralama şirketleri ikinci el araçları satışa koyma noktasında iştahlı değil. Bunun en büyük sebebi; sıfır araçların ne zaman pazara gireceği ve kurların ne zaman seviyesini bulacağıyla ilgili soru işaretleri. Dolayısıyla bir fiyatlama yapabilmek şu an inanılmaz zor. İkinci el araç sitelerindeki ilanlar ise normal ticaretin çok dışında. Bu fiyatlardan araç satılabilmesi zaten çok mümkün değil. Tüketiciler öncelikle sakin kalmalı ve ikinci el araç ticareti yapan çeşitli kurumsal online platformlardaki fiyatları incelemeli. Çünkü, oradaki fiyatlar daha gerçekçi” diye konuştu.

Kurumsal ikinci el araç satışı yapan sitelerde fiyat artışı daha az oldu



İkinci el araç fiyatlarının kontrolsüz şekilde artması akıllara bu dönemde ikinci el araç satın almak isteyen vatandaş ne yapmalı sorusunu getirdi. Araç ihtiyacı olan kişilerin ani artışlardan kaçınmak için fiyatların bir miktar oturmasını beklemesi gerektiğini vurgulayan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Tüketiciler ani fiyat artışlarından kaçınmak için distribütörlerin kurumsal ikinci el araç satışı yapan sitelerine yönelebilir. Zemini kurumsal temellere dayanan ikinci el satış siteleri de yine iyi bir tercih olabilir. Çünkü, ikinci el araç sitelerinde bir haftada fiyatlar yüzde 10 artarken, kurumsal ikinci el satışı yapan firmalarda bu artış oldukça gerçekçi diyebileceğimiz yüzde 2’de kaldı. Bu siteler gerek bağlı oldukları çatı gerekse kurumsal yapıları gereği fiyatlarda aniden bir oynama yapamıyor” dedi.