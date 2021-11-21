Merve Şeyma Zengin kimdir Kulüp dizisi Tasula kaç yaşında dizileri

Netflix'in yeni Türk dizisi Kulüp yayına girdiği ilk günden büyük ses getirdi. Kulüp dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Yahudi olan Matilda'nın kızı Raşel ile yıllar sonra birleşen hikayesini konu eden Kulüp'te Raşel'in en yakın arkadaşı, Fıstık İsmet'e aşık olan Tasula kimdir, gerçekte kim oynuyor soruları da merak edildi.

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Netflix'te yayınlanan yeni Türk dizisi Kulüp kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi ve kısa sürede büyük beğeni topladı. 6 bölümden oluşan 1. sezonu ile büyük ilgi gören Kulüp dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu da merak ediliyor. Yahudi olan ve hamile kaldığı sevgilisini öldürerek hapse giren Yahudi Matilda'nın afla birlikte hapisten çıkmasını ve yetimhaneye bırakılan kızı Raşel ile yıllar sonra yeniden bir araya gelmesini konu alıyor. Kulüp dizisinde Raşel'in yetimhaneden arkadaşı olan, dansçı arkadaşı Tasula kimdir, gerçekte kim oynuyor soruları da merak konusu oldu. Tasula karakterine gerçekte Merve Şeyma Zengin hayat veriyor. Peki kimdir Merve Şeyma Zengin kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

Merve Şeyma Zengin kimdir: 1995 yılında dünyaya gelen Merve Şeyma Zengin,İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur.Bir Peri Masalı Radyum Kızları adlı tiyatro oyununda rol almıştır.

2019-Bağlılık Aslı,2020-When I'm Done Dying, ve 2018-Gülperi gibi yapımlarla tanınmıştır.

Merve Şeyma Zengin,günümüzde Netflix'te yayınlanacak Kulüp dizisinde Tasula olarak rol almıştır.Gerçek hayattan esinlenilerek hazırlanan dizinin başrollerini Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Asude Kalebek, Salih Bademci, Metin Akdülger ve Fırat Tanış paylaşıyor.

Kulüp dizisi oyuncuları:

Netflix’in Türk yapımı projelerinden olan Kulüp’te yer alan oyuncular şu şekilde;

Gökçe Bahadır

Barış Arduç

Salih Bademci

Fırat Tanış

Metin Akdülger

Asude Kalebek

Suzan Kardeş

İştar Gökseven

Merve Şeyma Zengin

Sezer Arıçay

Doğanay Ünal

Kulüp dizisi konusu: 1950'lerin kozmopolit İstanbul'unda bir anne, sorunlu geçmişi yüzünden yetiştiremediği asi kızıyla yeniden bağ kurmak için bir gece kulübünde çalışmaya başlar.

Altı bölümlük dizide bölümlerin konuları ise şöyle:

Birinci bölüm konusu: Hapisten yeni çıkan Matilda kızı Raşel'i sormak için hahamı ziyaret eder. Ancak Raşel'in kaderi, ondan öç almaya çalışan gece kulübü müdürü Çelebi'nin ellerindedir.

İkinci bölüm konusu: Matilda'nın Raşel ile görüşme çabaları sonuç vermez. Selim merakla beklenen açılış gecesinin öncesinde davetsiz bir misafirle uğraşır.

Üçüncü bölüm konusu: Matilda, Raşel'e bir aile trajedisinden bahseder ama çok önemli bir detayı gizler. Raşel'in İsmet'le ilişkisi Matilda'yı çılgına çevirir.

Dördüncü bölüm konusu: Raşel babasına dair gerçeği öğrenmek için Matilda'yı sıkıştırır. Mordo, İsmet'le yüzleşir. Çelebi'nin geçmişini araştıran Matilda onunla olan bağlantısını ortaya çıkarır.

Beşinci bölüm konusu: Raşel'in zor bir tercih yapması gerekir. Matilda ile Çelebi arasında gerilim tırmanır. Siyasi iklim değişirken Orhan'ın endişeleri artar.

Altıncı bölüm konusu: Selim sahneye çıkmadan hemen önce trajik bir haber alır. Orhan, Matilda'ya yaptıkları konusunda Çelebi ile yüzleşir.