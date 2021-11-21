Pandemide bir salgın daha patladı! En büyük tehlikede ise çocuklar

Pandemi döneminde artan ekran süreleri, online dersler adeta bir salgın gibi miyopiyi arttırdı. ABD'de göz sağlığından sorumlu iki kurum olan Amerikan Optometri Akademisi ile Amerikan Oftalmoloji Akademisi, miyopiyi bir epidemi olarak kabul ediyor.

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Hayatın her anında en yakınımızda olan ekranların karşısında geçirdiğimiz süreler son 18 ayda katlanarak arttı. Evden çalışma, online dersler, karantina dönemlerinde yaşanan can sıkıntısının artırdığı oyun oynama, film/dizi izleme gibi aktiviteler derken olan gözlerimize oldu. Uzmanlar miyopinin (uzağı görme bozukluğu) pandemi döneminde salgın haline geldiğini belirtiyor. En büyük risk grubu ise çocuklar...

Şu an bu haberi okumakta olduğunuz ekranla yüzünüz arasında ne kadar mesafe var? Bilgisayarınızdan okuyorsanız belki yarım metre, telefonunuzdan okuyorsanız çok daha az, değil mi? Peki her gün bu ekranların başında ne kadar zaman geçiriyorsunuz? Dünya ortalamasına yakınsanız en az 9 saat diyebilirsiniz.

Geçtiğimiz günlerde göz doktorları tarafından yapılan bir araştırma, sürekli ekrana bakmanın, gözlerimizde radikal değişimlere yol açtığını gösterdi.

Normal koşullarda yetişkinliğe eriştikten sonra vücudumuzdaki diğer tüm organlar gibi gözlerimizin büyümesi de duruyor. Ancak bu yeni araştırma sayesinde, gözlerimizin uzun süre ekrana bakmanın bir sonucu olarak büyüdüğü ortaya çıktı.

Zira yakınımızda duran telefon ya da tablet ekranları veya kitaplara çok fazla odaklanmak, göz yuvarlarımızın uzamasına neden oluyor. Bu da gözün ışığı olması gerektiği şekilde kırmasını engelliyor. Göz yuvarlarının uzaması, uzağı görme bozukluğu olarak tarif edilen miyopiyi artırıyor.

Peki nedir bu Miyopi?

Göz Vakfı Hastaneleri Direktörü Doç. Dr. Barış Yeniad, “Miyopi uzaktaki cisimlerin görülemediği bir refraksiyon kusurudur” diyor ve ekliyor:

“Miyopisi olan kişiler yakını görmede zorlanmazlar ancak uzaktaki cisimleri bulanık görürler. Miyopide göze giren ışınlar, gözün görmesini sağlayan tabaka olan retinanın üzerine düşmesi gerekirken önüne düşerler. Bu nedenle bakılan cisimler retinada netlik oluşturmadığından bulanık görülür.”

ABD'de salgın kategorisinde

Yetişkinlerde gözün aşırı yük altına girmesine ve var olan göz sorunlarının ilerlemesine yol açan miyopi, gelişme çağındaki çocuklar için çok daha tehlikeli. O kadar ki ABD'de göz sağlığından sorumlu iki kurum olan Amerikan Optometri Akademisi ile Amerikan Oftalmoloji Akademisi, miyopiyi bir epidemi (bölgesel bir salgın) olarak kabul ediyor. (ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin verilerine göre, ülkedeki genç yetişkinlerin yarısından fazlası miyopiden mustarip ve bu oran 50 yıl öncesinin iki katı. Miyopi vakalarının nüfusun geneline oranı ise yüzde 40'ın üzerinde.)

Optometristler, uzun süre boyunca mesajlaşma, bir şeyler okuma ya da e-posta cevaplama gibi işlere ‘yakın iş’ adını veriyor. Uzmanlar ekranı göze yakın tutmakla ilgili asıl problemin ışığın gözü alması değil, göz üzerine binen yük olarak açıklıyor.