BIST 1.737
DOLAR 11,25
EURO 12,71
ALTIN 668,25
HABER /  SPOR

Manchester United'da Solskjaer dönemi sona erdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Manchester United'da Solskjaer dönemi sona erdi

İngiliz Premier Lig takımı Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer'in teknik direktörlük görevinden ayrıldığını duyurdu.

Abone ol

Kulübün resmi sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Ole, Manchester United'da her zaman bir efsane olacak ve bu zor kararı aldığımız için üzgünüz. Son birkaç hafta hayal kırıklığı yaratsa da uzun vadeli başarının temellerini yeniden inşa etmek için son üç yılda yaptığı tüm çalışmaları gölgelememeli." ifadeleri kullanıldı.

48 yaşındaki Norveçli teknik adamla Mart 2019'da 3 yıllık anlaşma imzalayan ve geçen temmuz ayında 2024 yılına kadar sözleşmesini uzatan Manchester United, son 7 Premier Lig maçında 1 galibiyet alınması sonrasında Solskjaer'le yollarını ayırdı.

Manchester United, Premier Lig'de 12. hafta sonrasında 17 puanla lider Chelsea'nin 12 puan gerisinde 7. sırada yer alıyor.

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında dün Watford'a deplasmanda 4-1 mağlup olduktan sonra Manchester United'da Solskjaer dönemi sona ermiş oldu.

Yeni teknik direktörle anlaşılana kadar Michael Carrick'in takımın sorumluluğunu üstleneceği açıklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de feci kaza! Bariyerlere çarpıp metrelerce sürüklendi: Yaralılar var
Kocaeli'de feci kaza! Bariyerlere çarpıp metrelerce sürüklendi: Yaralılar var
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik isyan etti: Ahlaksızlık ve zalimlik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik isyan etti: Ahlaksızlık ve zalimlik
MHP heyeti Şırnak’ta vatandaşlarla görüştü
MHP heyeti Şırnak’ta vatandaşlarla görüştü
Çorum'da aile hekiminden kahreden haber geldi
Çorum'da aile hekiminden kahreden haber geldi
İkinci el araba almak isteyenler dikkat! Sektörün uzman ismi önerdi
İkinci el araba almak isteyenler dikkat! Sektörün uzman ismi önerdi
Ekim ayının 'SUV pazarı lideri' Peugeot oldu
Ekim ayının 'SUV pazarı lideri' Peugeot oldu
Kulüp dizisinde Tasula kim oynuyor gerçekte kimdir?
Kulüp dizisinde Tasula kim oynuyor gerçekte kimdir?
Çin medyası tenisçi Peng'in görüntülerini paylaştı
Çin medyası tenisçi Peng'in görüntülerini paylaştı
İzmir'de anne cihazı iç çamaşırına dikti! İğrenç olay ortaya çıktı: Üçünüz aynı anda...
İzmir'de anne cihazı iç çamaşırına dikti! İğrenç olay ortaya çıktı: Üçünüz aynı anda...
Mustafa Sarıgül'den taksicilere destek
Mustafa Sarıgül'den taksicilere destek