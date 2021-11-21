Ali Erbaş'dan hac ve umre açıklaması: Suudi Arabistan'dan ışık yok

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş umre ve hac ziyaretlerinin yeniden başlayıp başlamayacağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kudüs ziyaretlerinin başladığını duyuran Erbaş umre için henüz bir ışığın bulunmadığını söyledi.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kanal7'de katıldığı Başkent Kulisi programında "Hac ve umre ziyaretleri ne zaman başlayacak" sorusunu yanıtladı. Erbaş ayrıca yıl sonundan itibaren Kudüs ziyaretlerinin başlayacağını duyurdu.

Camilerde safların sıklaştırılması kararı

Kur'an kurslarımızda yüz yüze eğitimler başladı. Tedbirlere riayet ederek şimdi de yavaş yavaş milletimizin saf düzenini sıklaştırmaya çalışıyoruz. Ama şu anlama gelmiyor: Tamamen normalleştik, tedbirleri elden bırakalım demek değil. Maskemize devam ediyoruz, temizliğimize dikkat ediyoruz ve özellikle aşılanma konusuna da vurgu yapıyoruz, tavsiye ediyoruz cemaatimize. İnşallah bu şekilde salgın dönemini yüzümüzün akıyla atlatacağız.

Umre ve Hac ziyaretleri ne zaman başlayacak?

Gönlümüzün açılmasını istiyor ama bu konuda karar verici olan biz değiliz, Suudi Arabistan. Gerekli müzakereleri yapıyorlar, biz de zaman zaman görüşüyoruz. Şu ana kadar umre de bazı ülkelere açıldı.

Biz onların kararını bekleyeceğiz. 2 milyon kadar kardeşimiz Hac için kayıtlı, bekliyor. Eğer belli olursa; mesela Suudi Arabistan bir sayı verirse; kriterleri bekleyeceğiz. Açılırsa, ne kadar kontenjan verilirse bizim hazırlıklarımız tam. Kendisine kura çıkan vatandaşlarımızın önceliği var.

(Umre için bir ışık göründü mü?) Şu ana kadar böyle bir ışık göremedik. Bazı ülkeleri kabul ettiklerine göre yavaş yavaş sınırları genişletirler diye umuyoruz.

Kudüs ziyaretleri başlıyor

Kudüs ziyaretlerini başlattık. Bu ay sonunda 4 günlük Kudüs ziyaretlerimiz başlıyor. Farklı kategorilerde uygulamamız olacak.

Kudüs bizim gönlümüzde her zaman Filistin'in başkentidir ve kıyamete kadar böyle kalacaktır.

Bu sadece bir ziyaret değildir, aynı zamanda eğitimdir. Tarihi bir seyahattir, bir bilgilenmedir.

Açılışlarda yaptığı duaya gelen tepkiler

Dua müminin en büyük gücüdür. Biz Müslümanız. Müslüman olarak dua yapmak kadar güzel bir şey var mı? Bunu eleştirmeyi ben izah edemiyorum. Politikaya bulaştırmamak lazım. Siyasi görüşü ne olursa olsun, Müslümansa... Hatta Müslüman olmayan da dua yapıyor. Allah'tan iyiliği, güzelliği istemek nerede olursa olsun çok güzel bir şey değil mi?

Ben istirham ediyorum. Bizim niyetimiz halistir. Biz hiçbir zaman çağrılmadığımız yere gidip dua etmeyiz. Eğer merasimi düzenleyen kimse; buna teşekkür etmek lazım. Duayı alet etmek, farklı anlamlar yüklemek doğru değil. Duaya sığınmak, duayı teşvik etmek lazım.

Diyanet'in bütçesi

Bizim bütçemiz devlet kurumu olduğumuz için ve çalışanlar da devlet memuru olduğu için yüzde 96'sı maaşlara gidiyor. Geriye kalıyor yüzde 4. O yüzde 4'le biz planladığımız hizmetlerin yarısını bile yapamıyoruz. Bizim personel sayımız fazla. Buna rağmen bizim şu an 15 bin imam ve müezzine ihtiyacımız var. 9 bin de Kur'an kursu öğretmenine ihtiyacımız var. İllerden, ilçelerden, köylerden sürekli arıyorlar bizim köyümüzde, mahallemizde imam yok diye. Çünkü istediğimiz kadar ilan açamıyoruz. Bu sözler bizi üzüyor. Devlet imam olarak atamış, onun maaşını verecektir. 130 bin 630 kadar personelimiz var. Bunun dışında camilerimiz, Kur'an kurslarımız yapılıyor. Bunlar devletin verdiği ödeneklerle değil, tamamen milletimizin katkılarıyla yapılıyor.