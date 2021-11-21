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Esenyurt'ta gündüz vakti silahlı çatışma: 1 ölü 2 yaralı

Esenyurt'ta gündüz vakti silahlı çatışma: 1 ölü 2 yaralı

Esenyurt Talatpaşa Mahallesi’nde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden silahlı kavga çıktı.

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ESENYURT'ta çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, biri kadın 2 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Talatpaşa Mahallesi 1015 Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahların da kullanıldığı kavgada, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşların desteğiyle hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Polis ekipleri de kavgayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesi devam ederken, olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tüfek ele geçirildi.

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