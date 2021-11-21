BIST 1.737
DOLAR 11,25
EURO 12,71
ALTIN 668,25
HABER /  EKONOMİ

Ekonomide dördüncü dalga korkusu! Bu kış sert geçecek

Ekonomide dördüncü dalga korkusu! Bu kış sert geçecek

Koronavirüste yeni dalganın başlaması Avrupa'yı endişelendirdi. Ekonomide arz kesintileri ve enerji krizi sert bir kış paniği yaşatıyor.

Abone ol

Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya ülkeleri, dördüncü corona virüsü dalgasının, arz kesintilerinin ve enerji krizinin ortasında sert bir kışa hazırlanıyor.

Dünya ekonomisi, kuzey yarımküre kışına büyük endişelerle hazırlanıyor. Devam eden arz kesintileri, yükselen fiyatlar ve yeniden canlanan corona virüsü salgını nedeniyle ekonomilerin global krizden kurtuluşu henüz uzak.

Avrupa’da corona virüsü kısıtlamalarının geri dönmesi, Çin’in ekonomik toparlanmasının yavaşlaması ve artan corona virüsü vakalarının Amerika’yı tekrar etkisi altına almasıyla birlikte, küresel ekonominin büyük bir kısmı ciddi bir tehditle karşı karşıya. Artan gaz fiyatları ve arz darboğazları da ekonomiyi tehdit eden bir başka etken.

Pandemi geri döndü

Almanya’nın rekor sayıda vaka bildirerek yeni kısıtlanmalara hazırlanması ve Avusturya’da başlayan yasaklar, kış öncesi Avrupa’da ciddi endişelere yol açtı.

Satın alma yöneticileri arasında yapılan ve Bloomberg’in aktardığı bir ankette, euro bölgesi ve Birleşik Krallık genelinde imalat ve hizmet faaliyetinin yavaşlaması beklenirken ve ABD’de yalnızca mütevazı bir iyileşme beklentisi yer aldı.

Rekor enflasyon verileri

Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinde bu hafta rekor enflasyon verileri açıklandı. Geçtiğimiz hafta Kanada’da tüketici enflasyonu son 18 yılın zirvesine yükseldi.

Almanya’da üretici enflasyonu son 60 yılın rekorunu kırdı. ABD’de ise son 30 yılın en yüksek tüketici enflasyonu tespit edildi. İngiltere’nin tüketici enflasyonu ise son 10 yılın zirvesine çıktı.

IMF'den uyarı

Gelişmiş ekonomilerdeki yüksek enflasyon, merkez bankalarının geçici enflasyon tezinin sorgulanmasına neden olabilir.

Son olarak önceki gün Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice da, tedarik zinciri aksamalarının devam etmesi veya enflasyon beklentilerinin kısa dönemli fiyat hareketleriyle bozulması durumunda dünyanın bazı bölgelerinde enflasyonun daha kalıcı hale gelebileceğini söyledi.

Gelecek hafta kritik

Gelecek hafta yaşanacak gelişmeler, artan enfeksiyon oranlarının ekonomik etkisi hakkında bazı erken ipuçları verebilir. Bu hafta içinde Yeni Zelanda ve Güney Kore’deki merkez bankası yetkilileri faiz oranlarını yükseltebilir. Ayrıca hafta içi Fed ve Avrupa Merkez Bankası’nın son toplantılarının tutanakları da yayımlanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Azize Polat Masterchef aslen nereli kaç yaşında evli mi? Masterchef Azize eşi
Azize Polat Masterchef aslen nereli kaç yaşında evli mi? Masterchef Azize eşi
Uğur Şahin koronavirüsün geleceğini açıkladı! Ne kadar sıklıkla aşı olacağız?
Uğur Şahin koronavirüsün geleceğini açıkladı! Ne kadar sıklıkla aşı olacağız?
Masterchef Pelin kaç yaşında sevgilisi var mı instagramdan paylaştı
Masterchef Pelin kaç yaşında sevgilisi var mı instagramdan paylaştı
Ali Erbaş'dan hac ve umre açıklaması: Suudi Arabistan'dan ışık yok
Ali Erbaş'dan hac ve umre açıklaması: Suudi Arabistan'dan ışık yok
Esenyurt'ta gündüz vakti silahlı çatışma: 1 ölü 2 yaralı
Esenyurt'ta gündüz vakti silahlı çatışma: 1 ölü 2 yaralı
Adalet Bakanı Gül merhum şair ve yazar Sezai Karakoç'un mezarı başında dua etti
Adalet Bakanı Gül merhum şair ve yazar Sezai Karakoç'un mezarı başında dua etti
NASA, uzaydan lazerle Dünya’ya veri ışınlayacak
NASA, uzaydan lazerle Dünya’ya veri ışınlayacak
Beşiktaş son 16 sezonun en kötü performansını sergiledi
Beşiktaş son 16 sezonun en kötü performansını sergiledi
Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 'Dijital Dünya'da Çocuk' toplantısı
Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 'Dijital Dünya'da Çocuk' toplantısı
Pandemide bir salgın daha patladı! En büyük tehlikede ise çocuklar
Pandemide bir salgın daha patladı! En büyük tehlikede ise çocuklar