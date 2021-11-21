BIST 1.737
DOLAR 11,25
EURO 12,71
ALTIN 668,25
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Edirne ve Tekirdağ'da vatandaşlar bu kez sandığa gitmedi! Seçime ilgi az oldu

Edirne ve Tekirdağ'da vatandaşlar bu kez sandığa gitmedi! Seçime ilgi az oldu

BULGARİSTAN'da ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar, 1 hafta arayla sandık başına gitti. 14 Kasım'daki ilk tura yoğun ilgi gösteren soydaşların bu kez seçime ilgisi az oldu.

Abone ol

Bulgaristan’da 14 Kasım’da yapılan seçimlerde cumhurbaşkanı adayları yeterli oyu alamayınca seçimler ikinci tura kaldı. Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Sofya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Anastas Gercikov için bugün ülkede yeniden sandık başına gidildi. Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşların oy kullanabilmesi için de 126 sandık kuruldu. Bu sandıklardan 3'ü Edine'de, 7'si Kırklareli'de ve 12'si Tekirdağ'da yer aldı. Oy kullanma işlemleri saat 07.00'de başladı. 14 Kasım'daki seçimlerde 92 bin 10 çifte vatandaş oy kullanırken, ikinci tura ilginin düşük olduğu gözlendi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Havuzlar Ortaokulu'nda oyunu kullanan Rasim Çınar, "Geçen hafta Bulgaristan milletvekili ve cumhurbaşkanlığı için oy kullandık. Cumhurbaşkanı ilk turda seçilememişti, ikinci turda 2 adaydan birine oy veriyoruz. Her ne kadar Türkiye'de yaşıyor olsak da Bulgaristan'daki demokratik haklarımıza sahip çıkıyoruz" dedi.


"Vatandaşlık hakkımızı yerine getirdik"
Edirne'de 75'inci Yıl Ortaokulu'nda oy kullanan Coşkun Molla ise, "Hayırlı olmasını diliyorum. Uzun zamandır Bulgaristan'da hükümet kurulamıyordu. İnşallah bu seçimden sonra bu olanak sağlanmış olur; dileğim bu. Vatandaşlık hakkımızı yerine getirdik. Böyle bir olanak olduğu için de mutluyuz, burada çift vatandaş olmanın ayrıcalığı diyelim" diye konuştu.


"İlk defa üçüncülük almamız, bizim için güzel bir gurur oldu"
Sandık başına giden Salim Savaş ise, "Geçen hafta katılım daha çoktu. Bu hafta zayıf gidiyor. İnsanların belli ki işi var, gelemiyor. Geçtiğimiz haftaki katılım oldukça iyiydi. 30 yıldır böyle bir katılım görmemiştim. Bu hafta biraz zayıf" ifadelerini kullandı. Necmettin Aymaz da "Hayırlı olsun. Yıllardır DPS'nin içindeyim, gençlik kollarından geldim. İlk defa üçüncülük almamız, bizim için güzel bir gurur oldu. İnsanların sahip çıkması çok güzel" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Masterchef Tahsin kaç yaşında aslen nereli Tahsin Küçük boyu kaç santim?
Masterchef Tahsin kaç yaşında aslen nereli Tahsin Küçük boyu kaç santim?
Şeker ve ayçiçek yağı fiyatlarında artış sürecek mi? Kritik açıklama geldi
Şeker ve ayçiçek yağı fiyatlarında artış sürecek mi? Kritik açıklama geldi
Kasımpaşa: 1 - VavaCars Fatih Karagümrük: 3
Kasımpaşa: 1 - VavaCars Fatih Karagümrük: 3
28 Şubat davasında 4 sanık yeniden yargılanacak
28 Şubat davasında 4 sanık yeniden yargılanacak
Azize Polat Masterchef aslen nereli kaç yaşında evli mi? Masterchef Azize eşi
Azize Polat Masterchef aslen nereli kaç yaşında evli mi? Masterchef Azize eşi
Uğur Şahin koronavirüsün geleceğini açıkladı! Ne kadar sıklıkla aşı olacağız?
Uğur Şahin koronavirüsün geleceğini açıkladı! Ne kadar sıklıkla aşı olacağız?
Havalar soğuyunca talep patladı! Her derde deva oluyor
Havalar soğuyunca talep patladı! Her derde deva oluyor
Masterchef Pelin kaç yaşında sevgilisi var mı instagramdan paylaştı
Masterchef Pelin kaç yaşında sevgilisi var mı instagramdan paylaştı
Ali Erbaş'dan hac ve umre açıklaması: Suudi Arabistan'dan ışık yok
Ali Erbaş'dan hac ve umre açıklaması: Suudi Arabistan'dan ışık yok
Kayseri'de görenler inanamadı! Üzerine 50 bin arı konuyor: Arının içinde çıplak da gezerim
Kayseri'de görenler inanamadı! Üzerine 50 bin arı konuyor: Arının içinde çıplak da gezerim