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28 Şubat davasında 4 sanık yeniden yargılanacak

28 Şubat davasında 4 sanık yeniden yargılanacak

Yargıtayın bozma kararının ardından 28 Şubat davası sanıklarından Halil Kemal Gürüz, Erdoğan Öznal, Hayri Bülent Alpkaya ve Muhittin Erdal Şenel'in yeniden yargılanmasına yarın başlanacak.

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Yargıtayın bozma kararının ardından 28 Şubat davası sanıklarından dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz, YÖK üyesi Erdoğan Öznal, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Hayri Bülent Alpkaya ve Genelkurmay Adli Müşaviri Tümgeneral Muhittin Erdal Şenel'in yeniden yargılanmasına yarın başlanacak.

Dava, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Yargıtay, 28 Şubat davasına ilişkin temyiz incelemesini 9 Temmuz'da tamamladı.

İnceleme sonucu sanık eski orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Ahmet Çörekçi, İlhan Kılıç, emekli korgeneraller Çetin Saner, Yıldırım Türker, Vural Avar ve Hakkı Kılınç, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak, Kenan Deniz ve emekli tuğgeneral İdris Koralp hakkındaki mahkumiyet kararı onandı.

Daire, temyiz incelemesi sonucu sanıklardan Gürüz, Öznal, Alpkaya ve Şenel hakkındaki hükmü bozarak dosyayı Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Hükmü kesinleşen 14 sanık general hakkında 19 Ağustos'ta tutuklamaya yönelik yakalama kararı verildi. Sonraki günlerde yakalanan sanıklar, hükmün infazı için cezaevine gönderildi.

Mahkemenin talebi üzerine Genelkurmay Başkanlığı da Askeri Ceza Kanunu'nun 30. maddesi ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu'nun 50. maddesi gereğince hükmü kesinleşen sanıkların rütbelerini söktü.

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