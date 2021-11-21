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Kastamonu'da sel felaketinde 3 aydır bulunamadı gıyabi cenaze namazı kılındı

Kastamonu'da sel felaketinde 3 aydır bulunamadı gıyabi cenaze namazı kılındı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde kaybolan 71 yaşındaki Mehmet Başbuğ için ailesinin isteği üzerine Samsun'un Havza ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

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Kevser Camisi'nde kılınan gıyabi cenaze namazına Başbuğ'un yakınları ile CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Taziyeleri kabul eden Başbuğ'un yakınları, sel felaketinde kaybolanlar için Bozkurt'ta gıyabi cenaze namazı kılındığını, memleketlerinde de Mehmet Başbuğ için gıyabi cenaze namazı kıldırmak istediklerini söyledi.

Mehmet Başbuğ'un damadı Şahin Sönmez, basın mensuplarına, Havza'da yaşayan kayınpederinin, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde polis memuru olan torunu Hakan Sönmez'in yanına ziyaret için gittiğini, 11 Ağustos'ta ekmek almak ve biraz dolaşmak için çarşıda bulunduğu sırada sel sularına kapılarak kaybolduğunu anlattı.

Uzun süre devam eden arama çalışmalarına rağmen Mehmet Başbuğ'un bulunamadığına işaret eden Sönmez, "Devletimizin tüm imkanlarını kullanarak yapmış olduğu aramalarda bulunamadı. Halen arama çalışmaları devam ediyor. Orada Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun katılımıyla gıyabi cenaze namazı kılındı. Ailesi olarak Havzalı hemşehrilerimiz ile birlikte dini vecibeleri ve görevlerimizi yerine getirmek için burada gıyabi cenaze namazı kıldırmak istedik." dedi.

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