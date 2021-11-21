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Sudan'da darbe sonrası anlaşma Askerler başbakanın dönüşüne izin verdi

Sudan'da darbe sonrası anlaşma Askerler başbakanın dönüşüne izin verdi

Sudan'da ordu komutanı Abdulfettah el-Burhan ve Abdullah Hamduk arasında sivil yönetimin kurulması için anlaşma imzalandı.

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Sudan'da Egemenlik Konseyi ile yeniden başbakanlığa getirilen Abdullah Hamduk arasında, 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından yaşanan yönetim krizini sona erdirmek amacıyla siyasi anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki törende, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile ikinci kez bu göreve atanan Başbakan Hamduk siyasi anlaşmaya imza attı.

Törende Egemenlik Konseyi üyeleri de hazır bulundu.

İmza töreni öncesinde Burhan, Hamduk'u eski görevine iade etmişti.

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