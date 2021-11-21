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İYİ Partili Aytun Çıray'ın miting paylaşımı sosyal medyada olay oldu

İYİ Partili Aytun Çıray'ın miting paylaşımı sosyal medyada olay oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Denizli 29 Ekim Meydanı'nda miting düzenledi. İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın mitingle ilgili yaptığı paylaşım ise sosyal medyada olay oldu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Denizli 29 Ekim Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray ise mitingle ilgili paylaşım yaparken 2018 Haziran'ında Kocaeli'de yapılan mitingde çekilmiş bir fotoğraf paylaştı.

Çıray, paylaşımında, "Siz meydanları artarak doldurun, Meral Akşener sandığı getirir. Teşekkürler Denizli" ifadelerini kullandı.

Çıray'ın paylaştığı fotoğrafı İYİ Parti Urla İlçe Başkanlığının, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in bugünkü Kocaeli mitingi. Hınca hınç dolu bir miting. Dip dalgası kendini göstermeye başladı" notuyla üç yıl önce paylaştığı görüldü.

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