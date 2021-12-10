Yüzmeye giderken tesadüfen girdiği halter salonundan şampiyon çıktı

Halter salonunda antrenör Serap Can Ünlü ile tanıştığını anlatan Medine, şöyle konuştu:

"Serap hocam bana vücudumun haltere uygun olduğunu söyledi ve benim başarılı olacağımı düşünerek beni yanına aldı. Tabii ben de hocamın yüzünü kara çıkarmadım. Şimdiye kadar farklı kategorilerde çeşitli dereceler elde ettim. Haltere ilk başladığımda aklımda hiç bir şey yoktu. Sadece zevk için halter kaldırıyordum. Sonra ilerlediğimi fark ettim ve bir yıl içerisinde milli takıma girdim. Burada da çok fazla çalışıp gayret ettim ve Türkiye şampiyonu oldum. Tabii ki en büyük hedefim olimpiyatlar. Olimpiyatlarda yer almak istiyorum hatta 2024 Yaz Olimpiyatları'na şimdiden hazırlanmaya başladım."