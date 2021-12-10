Türk-İş asgari ücret için ilk kez rakam açıkladı! '4 bin kira bizim kırmızı çizgimiz'

Asgari ücrete 2022 yılında yapılacak olan zamla ilgili görüşmelerin üçüncü turundan da sonuç çıkmadı. Türk-İş Başkanı Ergun Atalay, "Bugün işçinin kırmızı çizgisi 4 bin TL'ye geliyor. İşçiye 4 bin TL'nin altında rakam teklif etmek uygun değildir, ayıptır" dedi.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022 yılı zam oranını belirleme çalışmalarını sürdürüyor. Komisyon, 1-9 Aralık tarihleri arasında üç toplantı yaptı. Ancak yeni asgari ücret rakamında henüz uzlaşma sağlanamadı.

Komisyon, ağır işlerde çalışan bir asgari ücretlinin yaşam maliyetini 3 bin 567 Lira olarak belirlerken, yaklaşık 7,5 milyon asgari ücretliyi temsil eden Türk-İş, ilk kez rakam telaffuz etti.

'4 in lira kırmızı çizgimiz'

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, ekonomik koşulların etkisiyle işçinin alım gücünün düştüğüne dikkat çekti ve 4 bin liranın altındaki bir asgari ücretin kabul edilemez olduğunu söyledi. Atalay, "Alım gücü bayağı düştü. İhtiyaç maddelerindeki fiyat belli bir noktada. Bugün işçinin kırmızı çizgisi 4 bin TL'ye geliyor. İşçiye 4 bin TL'nin altında rakam teklif etmek uygun değildir, ayıptır. Teklif eden işveren de hükümet de işçinin suratına bakamaz" dedi.

Asgari ücrette karar ne zaman?

Atalay, asgari ücret zammı için temasların sürdüğünü belirterek, uzlaşma ve karar toplantısı için önümüzdeki hafta başını işaret etti.