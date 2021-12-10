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CHP'den İnsan Hakları Günü için 81 ilde eş zamanlı açıklama

CHP'den İnsan Hakları Günü için 81 ilde eş zamanlı açıklama

CHP, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yaptı.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde bir kez daha ilan ediyoruz, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi ilkelerinin egemen olduğu, hak ihlallerinin olmadığı, eşit ve özgür bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız" ifadesini kullandı.

Partinin il başkanları saat 11.30’da 81 ildeki kent meydanlarında ortak basın açıklaması yaparken, İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'nın mesajı da paylaşıldı.

Mesajında, insanlığın doğuştan sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerin tüm dünyada kabul edilişinin 73. yılında olduklarını belirten Karaca, geçen yıl yaptıkları insan hakları günü açıklamalarında, iktidarın hak ihlallerine ilişkin olumsuz karnesini kamuoyu ile paylaştıklarını ifade etti. Karaca, 2021 yılı içinde de hak ihlallerinin katlanarak arttığını savundu.
Neredeyse her iki gençten birinin işsiz, asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu, gıdasız kalan çocukların büyüme geriliklerinin ortaya çıktığı bir dönemi yaşadıklarını kaydeden Karaca, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı ve adalete susamış milyonların desteğiyle hala sürmekte olan 'hak, hukuk, adalet' mücadelemize tüm kadrolarımızla, hak bilincinin güçlenmesi için yurdun dört bir yanında devam ediyoruz. CHP olarak bu amaçla, hak mücadelemizi halkın içinde, halkla birlikte büyütmek hedefi ile 'Benim Hakkım' broşürlerimizle bugün 81 ilde hep birlikte sahadayız. Tüm illerde vatandaşlara haklarını, hak arama yollarını anlatacağız. Sunulan hizmetlerin hiçbir siyasi partinin lütfu olmadığını, bunların anayasal güvence altında olduğunu ve aynı zamanda devleti yönetenlerin görevi olduğunu anlatacağız. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde bir kez daha ilan ediyoruz, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi ilkelerinin egemen olduğu, hak ihlallerinin olmadığı, eşit ve özgür bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız."

CHP örgütleri açıklama sonrası 'Benim Hakkım' başlıklı broşürü dağıttı.

chp
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