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Pfizer’dan dördüncü doz aşı açıklaması: Omicron nedeniyle daha erken ihtiyaç duyulabilir

Pfizer’dan dördüncü doz aşı açıklaması: Omicron nedeniyle daha erken ihtiyaç duyulabilir

BioNTech ile birlikte dünyada onaylanan ilk corona virüs aşısının geliştiricisi Pfizer’dan Omicron varyantına karşı aşılama ile ilgili açıklama geldi. Pfizer CEO’su Albert Bourla, Omicron varyantı nedeniyle dördüncü Covid aşı dozlarına beklenenden daha erken ihtiyaç duyulabileceğini söyledi.

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ABD’li ilaç şirketi Pfizer, daha bulaşıcı olduğu belirtilen Omicron varyantı ile ilgili açıklama yaptı. Pfizer CEO'su Albert Bourla, Omicron varyantı nedeniyle dördüncü Covid aşı dozlarına beklenenden daha erken ihtiyaç duyulabileceğini söyledi.

Bourla verdiği demeçte, "Gerçek dünya verilerini gördüğümüzde, Omicron'un üçüncü doz tarafından iyi bir şekilde kapsanıp kapsanmadığını ve ne kadar süreyle kalacağını belirleyeceğiz" derken, “İkinci nokta, sanırım dördüncü bir doza ihtiyacımız olacak" diye konuştu.

Üçüncü dozdan 12 ay sonra...

NTV'de yer alan habere göre Pfizer CEO'su başlangıçta üçüncü dozdan 12 ay sonra dördüncü bir doz aşının beklendiğini ancak bu süreden daha hızlı ihtiyaç duyulabileceğini bildirdi. Geçtiğimiz gün yapılan açıklamalarda Pfizer ve BioNTech, üçüncü doz aşının Omicron varyantı ile mücadelede etkili olduğunu gösteren ilk laboratuvar çalışmasının sonuçlarını yayımlamış, iki doz aşının yeni varyanta karşı koruma kabiliyetinin düşük olduğunu bildirmişti.

Bununla birlikte, şirketler, iki doz aşının Omicron varyantından ciddi şekilde hastalanmaya karşı koruma sağladığını söylemişti. Bourla, şirket tarafından yapılan bir ön çalışmanın, varyantın sentetik, laboratuvarda oluşturulmuş bir kopyasına dayandığını ve gerçek virüse karşı testler yaparak daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Pfizer CEO'su, gerçek dünya verilerinin daha doğru olacağını ve önümüzdeki iki hafta içinde sonuçların beklendiğini söyledi.

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