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10 Aralık altın fiyatları! 'Gram altın 1000 lira olacak' iddiası peş peş açıklamalar

10 Aralık altın fiyatları! 'Gram altın 1000 lira olacak' iddiası peş peş açıklamalar

Altın fiyatlarındaki yükselişin ardından gözler FED toplantısına ve ABD enflasyon verisine çevrildi. Gram altın şu sıralar 790 liradan alıcı buluyor. Altının yönüne ilişkin de önemli tahminler geliyor. İşte yatırımcıya önemli mesajlar...

10 Aralık altın fiyatları! 'Gram altın 1000 lira olacak' iddiası peş peş açıklamalar

 Altın fiyatlarındaki yükselişin ardından gözler FED toplantısına ve ABD enflasyon verisine çevrildi  çevrildi.

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10 Aralık altın fiyatları! 'Gram altın 1000 lira olacak' iddiası peş peş açıklamalar

Öte yandan gram altın da adım adım 1000 liraya koşuyor. An itibariyle gram altın 790 lira seviyesinden işlem görüyor. Uzmanlar gram altının ne zaman 1000 lira olacağıyla ilgili  tahminlerde bulundu.

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10 Aralık altın fiyatları! 'Gram altın 1000 lira olacak' iddiası peş peş açıklamalar

10 Aralık altın fiyatları

Gram: 790,09

Çeyrek:1.284,00 

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10 Aralık altın fiyatları! 'Gram altın 1000 lira olacak' iddiası peş peş açıklamalar

Cumhuriyet:5.114,00

Yarım: 2.575,00

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