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Trabzonspor, Jean Evrard Kouassi ile 3.5 yıllığına anlaştı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Trabzonspor, Jean Evrard Kouassi ile 3.5 yıllığına anlaştı

 Trabzonspor, 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Jean Evrard Kouassi ile anlaştı. Futbolcuya 2021-2022 sezonu için 200 bin Euro ve her bir sezon için yıllık 400 bin Euro imza ücreti ödemesi yapılacak. 

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Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, bordo mavili kulüple serbest statüdeki Kouassi arasında 3.5 yıllık anlaşma sağlandı. Buna göre, sakatlanarak sezonu kapatan Gervinho'nun yerine transfer edilen Kouassi'ye 2021-2025 sezonu için 3.5 milyon Euro garanti ücret ödenecek. 

Futbolcuya 2021-2022 sezonu için 200 bin Euro ve her bir sezon için yıllık 400 bin Euro imza ücreti ödemesi yapılacak. 

Ayrıca menajerine futbolcunun sözleşmesinin devam etmesi şartına bağlı olarak Kouassi'ye ödenecek yıllık ücretin yüzde 10'u kadar da ödeme yapılacak.

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