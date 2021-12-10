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AK Parti'li Demirbağ: Millet İttifakı, iktidar havasına girerek zıvanadan çıkacak noktaya geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AK Parti'li Demirbağ: Millet İttifakı, iktidar havasına girerek zıvanadan çıkacak noktaya geldi

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Millet İttifakı'nın, iktidar hayaline kapıldığını belirterek, "Birkaç yorumcu ve kamuoyu şirketinin yaptığı kamuoyu yoklamasına istinaden iktidar havasına girerek zıvanadan çıkacak noktaya geldiler. Meclis çatısı altında yakışmayacak konuşmalar ve hareketler yapmaya başladılar." dedi.

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Demirbağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bütçe görüşmeleri sırasında İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün kendisine yönelik el hareketi yaptığını dile getirerek, bu tavra karşılık Meclis'in saygınlığına yakışacak şekilde cevap vereceklerini söyledi.

Millet İttifakı'nın, iktidar hayaline kapıldığını ifade eden Demirbağ, "Birkaç yorumcu ve kamuoyu şirketinin yaptığı kamuoyu yoklamasına istinaden iktidar havasına girerek, zıvanadan çıkacak noktaya geldiler. Artık Meclis çatısı altında yakışmayacak konuşmalar ve hareketler yapmaya başladılar. Ben bunların yaptıkları galiz küfürler ve hakaretleri milletimizin takdirine arz ediyorum." diye konuştu.

Hayali bir iktidarın bile Millet İttifakı'nı zıvanadan çıkardığını savunan Demirbağ, "Allah muhafaza bunlar üç aylığına bu ülkeyi teslim almış olsalar vay milletimizin haline." ifadesini kullandı.

Demirbağ, Öztürk'ün hareketine yönelik dava açıp açmayacağı yönündeki soruyu, "Yaptığı hareketi ben mahkemede nasıl tarif edeceğim. Türk Milleti'ne, Türk mahkemelerine yakışır mı o hareket diye düşündüm. Dava etmeye gerek görmedim buradan gerekli cevabı verdim." diye yanıtladı.

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