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Şırnak'ta işçileri katleden 2 PKK'lı teröriste 4'er kez müebbet hapis

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Şırnak'ta işçileri katleden 2 PKK'lı teröriste 4'er kez müebbet hapis

Şırnak'ın Silopi ilçesinde geçen yıl işçi Emin Eruğul, Hacı Atilla, Nesim Bektaş ve Osman Tuncay'ın şehit olduğu saldırıya ilişkin tutuklu yargılanan 2 sanığa, 4'er kez müebbet hapis cezası verildi.

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Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu Orhan Özdemir ve Serdar Özdemir katıldı.

Üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, 2 sanığı "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan 4'er kez müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Görümlü beldesi Cudi Dağı Kurtik Tepe mevkisinde 17 Haziran 2020'de yol çalışması yapan yüklenici firmaya ait iş makinelerine akaryakıt taşıyan pikabın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Emin Eruğul, Hacı Atilla, Nesim Bektaş ve Osman Tuncay şehit olmuştu.

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