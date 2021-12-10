İzmir'de 7 öğrenciyi istismar etti serbest kaldı! Milli Eğitim'den flaş karar

İZMİR'in Torbalı ilçesindeki bir lisede 7 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan sözleşmeli öğretmen S.E. (23), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.E.'nin idari soruşturma kapsamında sözleşmesi feshedildi.

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Torbalı ilçesinde bir lisede eğitim gören 7 kız öğrenci, aileleriyle birlikte 8 Aralık günü jandarma karakoluna giderek sözleşmeli öğretmenleri S.E.'nin farklı tarihlerde kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, ücretli öğretmen S.E.'yi gözaltına aldı. Hakkındaki suçlamaları reddeden S.E., dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de S.E. hakkında idari soruşturma başlatıp, sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.